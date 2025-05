DIRETTA PINETO PIANESE (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Poche emozioni tra Pineto e Pianese nel corso della prima frazione di gioco. Da segnalare la grande parata di Tonti sul tiro di Marchesi. Per poco la Pianese non si portava sopra dopo appena 9 minuti. Al minuto 25 pericoloso ancora la presa, questa volta con Bacchin che sguscia via bene e conclude verso la porta.

Giallo per Schirone, reo di aver commesso un intervento il regolare su Bacchin. Finisce più tempo con le squadre che vado all’intervallo sul risultato di 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA PINETO PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono le statistiche per la diretta di Pineto Pianese? Primo turno di playoff che ci potrebbe dire tanto se prendiamo in esame i dati perché possono rivelarci sia i trend chele due squadre porteranno sul rettangolo verde ma anche la favorita grazie ad essi. Le due protagoniste di oggi sono due squadre che puntano molto sulla tecnica e sul possesso palla. Ma lo fanno in modi differenti se prendiamo la heatmap, possiamo osservare da essa infatti come il 34% delle reti abruzzesi provenga da lanci sulle fasce, mentre invece la Pianese ha numeri simili per le vie centrali.

Quindi la difesa giocherà un ruolo molto caldo visto che i bianconeri subiscono il 23% di gol proprio da cross provenienti dalle fasce, sarà dunque un problema in più visto che il segno X tra queste due squadre viene messo dai principali bookmakers italiani al 35%. Andrà davvero cosi? Occhio però che il Pineto nelle ultime tre partite di regular season ha subito in media 1,2 gol mentre la Pianese 1,5. Potrebbe essere un fattore? Vediamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pineto Pianese, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO PIANESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pineto Pianese potrete seguirla in televisione su Sky Sport oppure se siete fuori casa sarà possibile vedere il match in diretta streaming video su smartphone, tablet e smart TV compatibili.

PINETO PIANESE, TUTTO IN 90 MINUTI

Appuntamento sabato 4 maggio 2025 alle ore 15:00 per il primo turno dei playoff del girone A di Serie C, dove nella diretta Pineto Pianese si affrontano la settima e l’ottava classificata della stagione regolare, in una sfida secca che deciderà chi proseguirà la corsa verso la promozione: in palio, infatti, c’è la possibilità di sfidare il Pescara nel turno successivo.

A giocare in casa sarà il Pineto, grazie ai quattro punti in più ottenuti rispetto alla Pianese durante la stagione. Eppure, i precedenti recenti raccontano una storia diversa: appena tre giornate fa la Pianese ha travolto i padroni di casa con un netto 4-0, grazie alla doppietta di Bacchin e alle reti di Marchesi e Mignani.

Quella però è stata l’ultima nota positiva per i toscani, che nelle successive due uscite hanno raccolto solo sconfitte contro Arezzo e Ternana, mostrando segnali di evidente flessione. Il Pineto, pur non riuscendo a tornare alla vittoria, è comunque riuscito a limitare i danni con due pareggi importanti contro Rimini ed Entella.

PINETO PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Pineto Pianese. La Pianese dovrebbe confermare il suo 3-4-3 con Boer tra i pali e la difesa a tre formata da Ercolani, Pacciardi e Indragoli. A centrocampo sulle fasce ci saranno Da Pozzo e Nicoli, mentre in mezzo agiranno Proietto e Simeoni, col compito di fare filtro e costruire gioco. In attacco sarà confermato il tridente che ha travolto il Pineto solo poche settimane fa, composto da Bacchin, Mignani e Mastropietro.

Il Pineto risponde con un 4-3-3 equilibrato e aggressivo. In porta spazio a Marone, protetto dalla linea difensiva composta da Hadsziosmanovic, Ingrosso, De Santis e Borsoi. In mediana il regista sarà Schirone, affiancato da Lombardi e Germinario, due centrocampisti dinamici e tecnici. Davanti, tridente offensivo con Tunjov e Bruzzaniti sugli esterni e Gambale punta centrale. Dalla panchina, il tecnico Tisci potrà pescare tra giocatori d’esperienza e giovani interessanti come Fabrizi, Chakir e Gatto per provare a spaccare la partita nel secondo tempo.