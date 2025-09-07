Diretta Pineto Pontedera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): ROSSO!

Il risultato resta 0-0, ma la diretta Pineto Pontedera subisce un colpo di scena importantissimo che riguarda Corradini. Il difensore del Pontedera viene infatti ammonito per una seconda volt al 29esimo e dunque espulso.

La squadra si gioca il Var su richiesta che però non cambia la decisione e conferma il verdetto. Padroni di casa che dunque giocheranno almeno un’ora con un uomo in più in campo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): PARTITI

È cominciata la diretta Pineto Pontedera con il risultato che ancora non si sblocca. Le due squadre hanno passato la primissima parte di match a studiarsi con i padroni di casa che hanno adottato il possesso palla come arma principale.

Al 9′ prima chance per Bruzzaniti, ma la deviazione di Biagini salva il punteggio. Al 27esimo chance per il Pontedera con Tonti che dice di no alla conclusione di Vitali a tu per tu con l’estremo difensore. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Pineto Pontedera. Ma prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida vediamo qualche dato e qualche statistica che possa aiutarci a capire come si evolverà la gara. Il Pineto si affida a una struttura compatta: segna 1,2 gol a gara e incassa poco (0,9), con una produzione media di 9 tiri, 3 nello specchio, e conquista 4 calci d’angolo per match. La squadra, ancora giovane tra i professionisti, mostra sicurezza e applicazione tattica. Il Pontedera, pur con valori storici, attualmente è più altalenante: realizza 1 gol a partita e ne subisce 1,2.

Il reparto offensivo arriva a calciare 10 volte per gara, ma solo 3 nello specchio, e guadagna 5 calci d’angolo, confermando una fase di risalita ma ancora priva di compattezza difensiva. Nel confronto diretto, il Pineto ha raccolto risultati migliori (2 vittorie, 1 pareggio negli ultimi tre confronti), con match ricchi di gol (media di 4 per partita). Adesso via comincia il commento live della diretta di Pineto Pontedera! (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PINETO PONTEDERA

La diretta tv di Pineto Pontedera viene garantita agli abbonati di Sky Sport, sempre per i clienti è disponibile la diretta streaming video sui portali Sky Go e Now Tv.

PINETO PONTEDERA: MEGLIO GLI ABRUZZESI!

Eccoci alla diretta Pineto Pontedera, che alle ore 17:30 di domenica 7 settembre ci farà compagnia nel programma della terza giornata per il girone B di Serie C 2025-2026. In maniera sorprendente, ma anche a causa del calendario non troppo abbordabile, i toscani hanno ancora zero punti in classifica.

Falsa partenza per una squadra che negli ultimi anni ha lottato costantemente per i playoff, ma che a oggi non ha ancora segnato in campionato: poteva starci la sconfitta di misura sul campo della Torres, decisamente più pesante lo 0-3 incassato dall’Arezzo al Mannucci ma è anche vero che gli amaranto sono partiti forte.

Così anche il Pineto, che vuole confermare il suo status di mina vagante: per gli abruzzesi un pareggio interno contro la Vis Pesaro e poi il colpo esterno contro il Guidonia, sfruttando l’incrocio con la neopromossa per portarsi già in alto.

Chiaramente adesso bisognerà confermarsi mentre i toscani sono già sotto esame nella diretta Pineto Pontedera, vedremo se gli ospiti resteranno ancora al palo oppure centreranno i primi punti stagionali e intanto andiamo anche a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO PONTEDERA

Per Ivan Tisci abbiamo un 4-3-3 nella diretta Pineto Pontedera, per ora solo certezze per gli abruzzesi che ancora una volta dovrebbero partire con Postiglione e Capomaggio a proteggere il portiere Tonti, poi Baggi e Borsoi come terzini e un centrocampo nel quale Schirone detta i tempi di gioco con la collaborazione di Germinario e Lombardi, infine il tridente offensivo nel quale Vigliotti è in vantaggio per il ruolo di prima punta, Bruzzaniti su Iaccarino per la fascia sinistra e Alessandro Pellegrino su Mastropietro per quanto riguarda la maglia di esterno destro.

A caccia di certezze invece Leonardo Menichini, che in difesa può lanciare Pretato per uno tra Corradini e Vona; in porta assente Vannucchi che è con l’Under 19, spazio allora a Biagini con Perretta e Tempre sulle corsie, Ladinetti guida il centrocampo e uno tra Pietrelli e Scaccabarozzi lo potrebbe affiancare, poi Tarantino trequartista con Ianesi che si candida a sinistra, sull’altra corsia è testa a testa tra Vitali e Polizzi e per quanto riguarda il centravanti ecco che Andolfi se la gioca con Nabian, Coviello potrebbe rappresentare un’alternativa sul piano tattico.

PRONOSTICO E QUOTE

Per il pronostico sulla diretta Pineto Pontedera, le quote Snai sembrano avere le idee abbastanza chiare. Ottima fiducia nelle possibilità dei padroni di casa, con il segno 1 infatti valutato a 1,92. Più intriganti sarebbero di conseguenza le altre due possibilità: per il pareggio si arriva a 3,10, il Pontedera invece farebbe vincere 3,70 volte la posta chi punterà sugli ospiti.