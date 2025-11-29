Diretta Pineto Ravenna streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi sabato 29 novembre 2025

DIRETTA PINETO RAVENNA: SFIDA DI CARTELLO IN ABRUZZO

Riflettori puntati sullo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani, dove la diretta Pineto Ravenna ci terrà compagnia dalle ore 17.30 di questo pomeriggio, sabato 29 novembre 2025: si tratterà infatti della partita di cartello nel programma della sedicesima giornata del girone B della Serie C.

Video Sambenedettese Pineto (1-1)/ Gol e highlights: Candellori risponde a Bruzzaniti

Merito innanzitutto dei padroni di casa abruzzesi del Pineto, che sono imbattuti ormai da diverse settimane e con il pareggio sul campo della Sambenedettese sono arrivati a quota 23 punti in classifica, in piena zona playoff che è naturalmente un traguardo sempre significativo per una piccola realtà di provincia.

Il Ravenna invece è una neopromossa di lusso dalla Serie D che coltiva il sogno di un doppio balzo consecutivo perché è in piena lotta per l’immediata promozione in Serie B. Due pareggi nelle ultime due giornate hanno determinato un piccolo rallentamento, ma il rendimento dei romagnoli resta fino a questo momento impressionante, come confermano i 35 punti già all’attivo.

DIRETTA/ Sambenedettese Pineto (risultato finale 1-1): pareggio dopo 90'! (23 novembre 2025)

Ecco allora che si può facilmente capire perché abbiamo parlato della diretta Pineto Ravenna come di una partita di cartello. Per gli abruzzesi può essere la grande occasione per consolidarsi in posizioni di alto livello, per gli ospiti romagnoli invece può essere l’occasione per rilanciarsi nella sfida a tre per il primo posto.

PINETO RAVENNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Niente di nuovo, la diretta Pineto Ravenna in tv sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport, anche utilizzando la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO RAVENNA

Il modulo 4-3-3 dovrebbe essere il punto di riferimento per il mister Ivan Tisci nelle probabili formazioni della diretta Pineto Ravenna. Nel tridente d’attacco citiamo D’Andrea come prima punta tra le ali Pellegrino a destra e Bruzzaniti a sinistramente Lombardi potrebbe essere il perno della mediana ed infine davanti al portiere e capitano Tonti saranno importanti i due difensori centrali Postiglione e Frare.

DIRETTA/ Carpi Rimini (risultato finale 2-1): vittoria dei padroni di casa (Serie C, 22 novembre 2025)

Marco Marchionni deve invece fare i conti con la squalifica di Donati nel modulo 3-5-2 del suo Ravenna, quindi Bianconi potrebbe affiancare Esposito e Solini nella difesa a tre davanti al portiere Anacoura. Altre citazioni d’obbligo nel possibile undici romagnolo sono quelle per Tenkorang, possibile perno del centrocampo a cinque, ed infine per Spini e Okaka, che potrebbero essere i due attaccanti titolari del Ravenna.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto incerto sulla diretta Pineto Ravenna, secondo Snai potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti con il segno 2 a 2,45 contro il 2,70 del segno 1, il pareggio vi farebbe vincere qualcosa in più perché è quotato a 3,05.