DIRETTA/ Pineto Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA PINETO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

I precedenti della diretta di Pineto Rimini ci portano in dote… un quadro vuoto. Sarà spesso così per la formazione abruzzese, affacciatasi alla Serie C grazie all’ottimo lavoro svolto dal suo allenatore Daniele Amaolo. Al quale l’esperienza non manca, perché ha 62 anni e siede sulla panchina del Pineto dal febbraio 2022, e ora va a caccia della salvezza. Per il Rimini invece l’allenatore è nuovo, ed è anche abbastanza giovane: Gabriel Raimondi, argentino, ha 45 anni ed è stato assunto alla fine di luglio dalla società romagnola.

Il sito specializzato Transfermarkt ci offre un quadro per il quale c’è abbastanza equilibrio sui valori delle due rose: 3,21 milioni di euro per il Pineto e 3,64 per il Rimini, che va “sotto” per il valore di mercato avendo 114 mila euro contro i 123 mila degli avversari di oggi. Ancora: gli stranieri sono più per i romagnoli che ne hanno 4, l’unico calciatore non italiano tra le fila della neopromossa abruzzese è l’attaccante camerunese Moussadja Njambé, ventiquattro anni e che dovrà provare a vincere la concorrenza di Emilio Volpicelli e Diego Gambale per trovare spazio tra i titolari. (agg. di Claudio Franceschini)

PINETO RIMINI: ABRUZZESI IN DIFFICOLTÀ!

Pineto Rimini, partita diretta dal signor Luigi Catanoso, si gioca alle ore 18:30 di martedì 19 settembre: la quarta giornata nel girone B di Serie C 2023-2024 ci presenta il primo turno infrasettimanale della stagione, che potrebbe anche rappresentare la prima vittoria degli abruzzesi. Il Pineto infatti ha aperto l’anno da neopromosso pareggiando due volte, poi è caduto ad Ancona: diciamo allora che il passo non è nemmeno del tutto negativo, ma a questo punto bisogna anche iniziare a incamerare qualche vittoria per non perdere troppo contatto con la salvezza.

Il Rimini ha fatto un percorso quasi inverso: due sconfitte nelle prime due partite, ma poi i romagnoli hanno battuto la Juventus U23 con un pirotecnico 4-3 casalingo e si sono sbloccati, confidando adesso di poter tornare a lottare per i playoff. Aspettiamo allora che la diretta di Pineto Rimini prenda il via, ma intanto possiamo già fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori qui al Mimmo Pavone e Alessandro Mariani, leggendo insieme le probabili formazioni.

PINETO RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pineto Rimini sarà garantita dalla televisione satellitare, come del resto tutte le gare valide per il girone B di Serie C in questa giornata: nello specifico l’appuntamento è sul canale 258 del pacchetto Calcio, che richiede un abbonamento specifico. In assenza di un televisore, il metodo consueto per seguire la partita in diretta streaming video riguarda Eleven Sports, che ora fa parte anche della piattaforma DAZN: il match sarà acquistabile anche in pay per view, e dovrete ovviamente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO RIMINI

Daniele Amaolo affronta la diretta Pineto Rimini con il 3-5-2: Germinario o Schirone a fare da vertice basso di un centrocampo nel quale dovrebbero trovare spazio anche Lombardi, da interno, e i due laterali Della Quercia e Borsoi (o Iaccarino, più offensivo a sinistra), il piano alternativo è che Alessandro Pellegrino giochi da trequartista a supporto di Volpicelli e Gambale che sono in vantaggio su Njambé e Chakir. In difesa invece ci sarà spazio per Evangelisti, Baggi e Marafini che proteggeranno il portiere titolare Tonti. Nel Rimini di Gabriel Raimondi il punto di riferimento è Claudio Morra: lusso per la Serie C, la prima punta sarà affiancata da Lamesta e Capanni e il tridente dovrebbe essere confermato, perché ogni suo elemento ha segnato venerdì scorso. Rosini e Semeraro saranno gli esterni sulla linea del centrocampo, con Megelaitis e Langella che agiranno in posizione centrale; anche per i romagnoli difesa a tre con Tofanari, capitan Gigli e Gorelli che saranno schierati in linea davanti al portiere Edoardo Colombo.

