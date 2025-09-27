Diretta Pineto Rimini streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PINETO RIMINI: ROMAGNOLI CONDANNATI?

La diretta Pineto Rimini ci fa compagnia a partire dalle ore 17:30 di sabato 27 settembre, è una delle partite valide per la settima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026 e il primo dato di cui parlare è purtroppo la forte penalizzazione della squadra romagnola, che potrebbe addirittura diventare più pesante a breve.

Il Rimini, che lo scorso aprile ha vinto la Coppa Italia Serie C, ha iniziato il suo campionato con un -11, un macigno sulle speranze anche solo di salvezza; ha raccolto tra l’altro appena 4 punti ma naturalmente è difficile giocare in queste condizioni, c’è solo da sperare che qualcosa possa cambiare in meglio.

Il Pineto invece si è dimostrato squadra ostica in trasferta: in casa non ha mai vinto, invece nelle gare esterne ha già raccolto due vittorie anche se martedì sera è caduto male ad Ascoli, per gli abruzzesi in questo momento si può guardare solo alla permanenza in Serie C ma potenzialmente si può scalare la classifica.

Adesso però ci dobbiamo concentrare su quanto accadrà tra poco in campo nella diretta Pineto Rimini, quindi aspettando che si giochi possiamo innanzitutto andare a leggere le probabili formazioni, ipotizzando in che modo i due allenatori intendano approcciare questa partita.

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA PINETO RIMINI

Con la diretta Pineto Rimini saremo come di base sui canali tv di Sky Sport, è un appuntamento per gli abbonati così come quello della diretta streaming video, affidata a Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PINETO RIMINI

Ivan Tisci dovrebbe affrontare la diretta Pineto Rimini con il solito 4-3-3, come sempre dobbiamo dire che Mastropietro è in ballottaggio per una maglia nel tridente ma che ancora una volta Alessandro Pellegrino, D’Andrea e Bruzzaniti potrebbero essere scelti come titolari, così a centrocampo dove Germinario, Schirone e Viero restano in vantaggio sulla concorrenza di Lombardi mentre può cambiare qualcosa in difesa, con Capomaggio e Gagliardi entrambi destinati a giocare dall’inizio nella zona centrale con Baggi e Borsoi che agiscono sugli esterni, e Tonti che sarà il portiere con la fascia di capitano.

Spazio al 3-5-2 nel Rimini di Filippo D’Alesio, che può avere in Moray uno dei tre centrali difensivi (ma se la gioca anche Petta) con Leonardo Vitali in porta, sulle fasce laterali Boli gioca a destra e Falasco può avere la maglia a sinistra, in mezzo al campo il candidato è Leoncini ma può esserci anche Mini come mezzala offensiva, De Vitis e Piccoli verso la conferma e quindi potrebbe rimanere in panchina Asmussen, nel reparto avanzato Capac e D’Agostini sono ancora in vantaggio sulla concorrenza con Mattia Rubino che rappresenterebbe un’alternativa tattica, essendo più un esterno.