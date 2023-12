Diretta/ Pineto Sestri Levante (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (3 dicembre 2023)

DIRETTA PINETO SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Sestri Levante presenta due match giocati la scorsa annata tra queste formazioni. Pineto che vede nel Sestri Levante una propria bestia nera, non avendola mai battuta all’interno di questi due match. Il primo incontro da analizzare è quello giocato il 31 maggio 2023. Partita terminata con uno scialbo risultato di 0-0 con due formazioni che si sono date appuntamento alla gara di ritorno.

Qui i liguri riuscirono ad avere la meglio grazie ai gol nei primi 30 minuti realizzati da Pane e Troiano. Pineto che riesce a iscriversi il tabellino alla luce dell’espulsione nei confronti dell’attaccante Francesco Maio, oggi in forza allo United Riccione. Sestri Levante che riuscì a passare il turno successivo ottenendo il successo in finale contro il Sorrento. Per la prima volta le due formazioni si affrontano quest’oggi in un campionato professionistico. (Marco Genduso)

PINETO SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Sestri Levante sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Sestri Levante in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PINETO SESTRI LEVANTE: LA PRESENTAZIONE

Pineto Sestri Levante, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. In Abruzzo sfida tra neopromosse che, però, stanno portando avanti cammini differenti: i padroni di casa, infatti, si stanno rendendo protagonisti di una stagione esaltante visti i 22 punti che valgono il quinto posto in classifica. I liguri, invece, stanno riscontrando più difficoltà di ambientamento nella categoria e, dopo il pareggio interno contro l’Olbia, occupano la penultima posizione in compagnia della Spal.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Pineto Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto. Per i padroni di casa mister Daniele Amaolo linea difensiva a tre composta da De Santis, Ingrosso e Villa. Per i liguri guidati in panchina da Enrico Barilari solito 4-2-3-1 con Margiotta unica punta supportata da Parlanti, Candiano e Forte.

PINETO SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici ligure, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.

