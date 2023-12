DIRETTA/ Pineto Spal video streaming tv: sarà la prima volta assoluta (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA PINETO SPAL: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Pineto Spal, possiamo evidenziare che questa partita ci offrirà oggi un match che sarà un inedito assoluto per il girone B di Serie C. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Pineto e Spal in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Pineto vale complessivamente 3,01 milioni di euro, pari ad appena 125.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società abruzzese.

La Spal invece ha un valore economico globale di ben 7,85 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della più blasonata società ferrarese arriva a 262.000 euro, con una differenza che appare quindi sulla carta piuttosto significativa in favore degli estensi, tuttavia chissà se sarà decisiva per sbilanciarci in pronostici sulla partita, anche perché finora il campionato ha detto che è stato in realtà il Pineto a fare meglio della Spal. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PINETO SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Spal sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pineto Spal, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. Il Pineto si trova attualmente al sesto posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 26 punti accumulati in diciassette giornate. La squadra allenata da Daniele Amaolo si sta affermando come una delle sorprese del campionato, posizionandosi nella parte alta della classifica dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nella scorsa stagione. Con una striscia di sei partite senza sconfitte, il Pineto ha conquistato tre vittorie e tre pareggi nelle ultime uscite, inclusa la sfida contro la Juventus U23 terminata 2-2, nella quale ha mancato l’opportunità di agganciare la Carrarese in classifica a quota 28. Invicto ancora al “Pavone-Mariani” in campionato, il Pineto si prepara ad affrontare la SPAL, cercando altri 3 punti per rimanere saldamente in zona playoff promozione.

La SPAL si trova attualmente al terzultimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 15 punti ottenuti in diciassette giornate, alla pari della Juventus U23. La squadra guidata da Leonardo Colucci attraversa un momento delicato, ritrovandosi nuovamente in lotta per evitare la retrocessione, simile alla scorsa stagione in Serie B. Gli estensi hanno registrato tre pareggi consecutivi contro Ancona (2-2), Gubbio (0-0) ed Entella (0-0), che hanno portato qualche cambiamento in classifica dopo tre sconfitte consecutive. L’ultima vittoria risale al 26 ottobre, quando hanno superato il Sestri Levante per 1-0. La SPAL, che presenta il secondo peggior attacco del Girone B con soli 12 gol segnati in diciassette partite, insieme all’Olbia, si troverà di fronte a una sfida impegnativa nel tentativo di tornare alla vittoria contro il Pineto.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO SPAL

Le probabili formazioni della diretta Pineto Spal, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pineto, Daniele Amaolo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti, Evangelisti, De Santis, Ingrosso; Baggi, Lombardi, Germinario, Borsoi; Volpicelli; Gambale, Chakir. Risponderà la Spal allenata da Leonardo Colucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Tripaldelli, Bruscagin, Bassoli, Peda; Collodel, Carraro, Maistro; Orfei, Rao, Antenucci.

PINETO SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

