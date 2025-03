DIRETTA PINETO SPAL (RISULTATO 2-0): ESTENSI IN INFERIORITÀ NUMERICA

Al 7’ della ripresa, Fiordaliso commette un intervento pericoloso e viene espulso, lasciando la Spal in dieci. Il Pineto, con un uomo in più e il doppio vantaggio, può ora gestire la partita. Al 13’, cambio nella Spal con l’ingresso di Karlsson al posto di Parigini. Un minuto dopo, Nador trattiene Gambale in corsa verso la porta, ricevendo un cartellino giallo. Il Pineto risponde con due cambi: fuori Gambale per Fabrizi e Tunjov per Marrancone. Al 24’, Antenucci tenta un destro a giro dalla distanza, ma il pallone finisce appena alla sinistra della porta di Tonti. (agg. di Fabio Belli)

ALTRE DUE CHANCE PER IL 33 DEGLI ESTENSI

Al 28’, D’Orazio della Spal prova un destro al volo dal limite, ma il pallone finisce di poco a lato. Nel frattempo, mister Baldini effettua un cambio, inserendo Rao al posto di Bassoli. Al 38’, la Spal segna con un colpo di testa di D’Orazio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Tunjov tenta un tiro da lontano, ma il pallone è ben distante dalla porta. Al 43’, D’Orazio sfiora di nuovo il gol con una rasoiata da lontano. Nonostante gli sforzi, la formazione estense non riesce a segnare per riaprire il match. Dopo 4′ di recupero, il primo tempo si chiude con il Pineto in vantaggio 2-0. (agg. di Fabio Belli)

SUBITO UNO-DUE ABRUZZESE!

Il Pineto passa in vantaggio al 6’ grazie a un preciso cross di Bruzzaniti per Germinario, che segna di testa. La Spal risponde all’8’ con un tiro alto di Radrezza e al 17’ Bassoli colpisce il legno con un destro al volo. Tuttavia, al 19’, il Pineto raddoppia con una bella azione di Gambale, che serve Bruzzaniti per un tiro ad incrociare che batte Meneghetti, portando il punteggio sul 2-0. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PINETO SPAL, GLI OSPITI HANNO BISOGNO DI PUNTI

Calcio d’inizio domenica 23 marzo 2025 alle ore 17:30 per la diretta Pineto Spal. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani va in scena una sfida tutta biancazzurra che vede in campo due compagini con obiettivi molto diversi per queste ultime partite di campionato. Gli abruzzesi sono in sesta posizione nel girone B con quarantanove punti, gli stessi dell’Arezzo, e sono in serie positiva da sei partite, l’ultima delle quali però solo pareggiata in casa del Carpi. C’è dunque una possibilità di agganciare la Vis Pesaro in questa giornata, a patto che i biancorossi vengano sconfitti.

Gli estensi devono invece ancora risalire dalla zona retrocessione essendo al momento diciassettesimi a quota ventotto, penalizzati pure di tre punti dalla Federazione. Gli emiliani vengono da una sconfitta rimediata contro una squadra ben più quotata in questa stagione come la Ternana sebbene servirebbero almeno otto punti per poter raggiungere la coppia costituita da Ascoli e Campobasso. La strada per salvarsi rimane parecchio impervia ma non si può certo chiudere i conti prima del dovuto.

PINETO SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa, nonostante l’ultimo pareggio, potrebbero riproporre il modulo 4-3-3 con Tonti, Baggi, De Santis, Marrafini, Borsoi, Tunjov, Amadio, Schirone, Chakir, Gambale e Bruzzaniti se pensiamo alle probabili formazioni della diretta Pineto Spal. Un canonico 4-4-2 con Meneghetti, Fiordaliso, Bruscagin, Nador, Mignanelli, Iglio, Paghera, Radrezza, Zammarini, Molina e D’Orazio dovrebbe invece essere nei piani del tecnico degli ospiti Francesco Baldini visto che il KO recente è stato rimediato contro la Ternana, seconda forza del girone B.

DIRETTA PINETO SPAL, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere in pole position per la vittoria a giudicare dalle quote dei bookmakers relative al pronostico della diretta Pineto Spal. Secondo ad esempio Sisal, l’1 viene infatti quotato a 2.15 mentre gli estensi hanno più o meno le stesse chances di successo rispetto a quelle riguardanti il pareggio. Il segno 2 viene appunto fissato a 3.00 mentre l’x è l’opzione meno probabile essendo pagato a 3.30.