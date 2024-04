Diretta/ Pineto Torres (risultato 0-0) streaming video tv: il match prende il via! (Serie C, 28 aprile 2024)

DIRETTA PINETO TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pineto Torres evidenzia due club che questa sera possono fare poco con i punti in palio. I padroni di casa nella prima parte di stagione sono risultati essere la sorpresa di questo campionato. Nel girone di ritorno la forma ha abbandonato il Pineto che ha perso tutte le posizioni di vantaggio scivolando fino al tredicesimo posto che occupa adesso. Tra le note positive c’è sicuramente l’attaccante Emilio Volpicelli.

Il calciatore classe 1992 ha realizzato 13 reti; tuttavia, il gol manca dal gennaio del 2024. Torres che invece si ritrova al secondo posto in classifica con 74 punti conquistati. Sfumata la serie B diretta con il Cesena irraggiungibile, il Torres si candida ad essere una delle formazioni da battere per i play off. I giocatori da tenere d’occhio sono Ruocco e Fischanaller, autori rispettivamente di 12 e 11 reti. (Marco Genduso)

PINETO TORRES DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

C’è sempre un modo per vedere la diretta Pineto Torres in diretta tv: l’appuntamento è indirizzato come sempre agli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport sarà disponibile la diretta di questa partita e di tutte le altre del campionato di Serie C, senza dimenticare la possibilità di seguire via internet l’incontro grazie all’app Sky Go.

PINETO TORRES: I TESTA A TESTA

La diretta di Pineto Torres non è un classico sicuramente, con in mano i testa a testa infatti vediamo come sono solo due i precedenti tra le due squadre. Entrambe le partite sono finite per 1-0 a favore della squadra sarda, che di fatto non ha mai perso contro gli abruzzesi in questa stagione. La prima rete che portò alla prima vittoria del Torres fu segnata da Scotto, in un equilibrato match dai toni un po’ soporiferi. La seconda vittoria invece porta sempre la firma dell’attaccante sopramenzionato, ma in quell’occasione Scotto segnò a match appena cominciato.

Dunque sembra che la storia propenda seppur marginalmente in favore della squadra ospite, segnerà ancora Scotto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi novanta minuti dell’ultima partita della regular season di Serie C tra queste due squadre. Rimanete collegati perché tra poco analizzeremo anche le statistiche di queste due formazioni, la diretta di Pineto Torres sta per entrare nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

PINETO TORRES: OSPITI FAVORITI!

La diretta Pineto Torres sarà un confronto tra due squadre che hanno messo già in cassaforte gli obiettivi stagionali. Il Pineto ha subito due sconfitte consecutive contro Juventus Under 23 e nell’ultimo match contro la Spal, ma la situazione in classifica rimane stabile: la squadra è sempre al tredicesimo posto con 44 punti e già salva, garantendosi la permanenza in Serie C anche per la prossima stagione, grandissimo risultato per una matricola.

La Torres ha disputato un eccellente campionato, senza mai mettere davvero in pericolo la capolista Cesena, ma riuscendo a piazzarsi al secondo posto, confermato matematicamente nell’ultima partita con il pareggio per 1-1 proprio contro i romagnoli. Tuttavia, la squadra di Alfonso Greco ha avuto un ultimo mese poco positivo, conquistando solo due punti in quattro partite, perdendo contro Gubbio e Fermana e pareggiando contro Arezzo e Cesena.

PINETO TORRES PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quali dovrebbero essere le scelte per la diretta Pineto Torres dei due allenatori. Per la formazione abruzzese l’allenatore Roberto Beni schiererà la squadra col consueto 3-5-2 con Tonti e difesa della porta e una difesa a tre schierata dal 1′ con Villa, De Santis e Ingrosso. Sannipoli sulla fascia destra, Manu, Germinario e Amadio per vie centrali a centrocampo e Borsoi sulla fascia sinistra; Gambale e Volpicelli giocheranno invece in coppia sul fronte offensivo. La Torres allenata da Alfonso Greco partirà con un 3-4-1-2 con Zaccagno estremo difensore e Idda, Antonelli e Dametto titolari nella difesa a tre. Zecca, Giorico, Mastinu e Liviero formeranno la linea di centrocampo, Scotto si muoverà da trequartista con Fischnaller e Diakite titolari nel tandem offensivo.

PINETO TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda la diretta Pineto Torres e le quote per le scommesse, queste le indicazioni dell’agenzia Snai per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sul match. Favoriti gli ospiti, la vittoria interna del Pineto viene quotata 3.75, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 mentre la quota per il successo esterno della Torres viene fissata a 1.92.











