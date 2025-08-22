Presentazione della diretta Pineto Vis Pesaro, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA PINETO VIS PESARO (RISULTATO 1-1): FASE INIZIALE DI GARA

In Abruzzo la partita tra Pineto e Vis Pesaro è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 1. In avvio di partita gli ospiti passano in vantaggio all’8′ grazie alla rete messa a segno da Jallow, su assist di Stabile dalla destra. I padroni di casa trovano però il gol del pareggio al 17′ per merito di Germinario, su suggerimento di Bruzzaniti dalla sinistra. Le formazioni ufficiali: PINETO (4-3-3) – Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, Vigliotti, Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Menna, Gambale, Amadio, Nebuloso, Iaccarino, Marrancone. Allenatore: Ivan Tisci. VIS PESARO (3-5-2) – Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Nina, Mariani, Paganini, Berengo, Vezzoni; Jallow, Stabile. A disposizione: Guarnone, Fratti, Bove, Pucciarelli, Giovannini, Forte, Bocs, Ebano, Franchetti, Consalvi, Ventre. Allenatore: Roberto Stellone. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PINETO VIS PESARO: COME SEGUIRE LA SFIDA

Come il resto delle partite della competizione anche la diretta Pineto Vis Pesaro verrà messa in onda da Sky Sport tramite i suoi canali e solo per i tifosi che avranno sottoscritto l’abbonamento al servizio, la sfida sarà quindi disponibile su Sky Sport e Sky Sport Calcio, dove andrà in scena la Diretta Gol, per lo streaming invece le piattaforme di riferimento sono SkyGo e NowTv.

SI GIOCA

Sta per cominciare anche la diretta di Pineto Vis Pesaro, ma prima di entrare nel vivo dell’azione cerchiamo insieme di capire da un punto di vista storico come andrà questa partita e chi possiamo definire come possibile favorita per la vittoria finale. Iniziamo dicendo che il bacino di partite da cui possiamo attingere non è molto grande, solo 6 partite ma che mettono in mostra una chiara predominanza e infatti abbiamo cinque vittorie per il Pineto e un solo pareggio, il che se la matematica non è un’opinione abbiamo molte probabilità di vedere gli abruzzesi vincenti anche questa volta.

Ma attenzione che non sono sempre state vittorie a risultato ampio, sempre molto faticate e fisiche come partite. Perciò sarà sicuramente uno spettacolo da vedere e il che ci porta a pensare che vi conviene rimanere su questa pagina e di aggiornarla, perché tra poco comincerà la diretta di Pineto Vis Pesaro e ci regalerà delle emozioni forti per tutti gli amanti del calcio come noi. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Pineto Vis Pesaro: sfida già decisiva in vista dei playoff

Alle 21.15 si giocherà la prima giornata del girone B di Serie C e tra le sfide ci sarà la diretta Pineto Vis Pesaro tra due squadre che nella passata stagione sono state protagoniste della lotta playoff, gli abruzzesi l’anno passato sono arrivati al settimo posto mostrando alcune difficoltà in fase difensiva, come dimostra la differenza reti negativa della squadra, e nella prima uscita ufficiale, il primo turno di Coppa Italia Serie C non sembrano aver fatto un grande passo avanti avendo perso 2-3 contro l’Ascoli.

Anche per i biancorossi la prima uscita ufficiale non ha portato grandi soddisfazioni visto che hanno subito un secco 2-0 in casa della Sambenedettese con il quale sono eliminati dalla Coppa Italia, ma l’amichevole vinta per 2-3 contro il Bologna ha messo in mostra ottime possibilità.

Pineto Vis Pesaro: probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo nella diretta Pineto Vis Pesaro dovrebbero essere gli uomini più fidati dei due tecnici, i padroni di casa quindi dovrebbero essere schierati con il solito 4-3-3 di Ivan Tisci con Tonti come portiere, Borsoi, Postiglione, Capomaggio e Baggi i difensori, Lombardi, Germinario e Schirone i centrocampisti, Chakir, Marrancone e Bruzzaniti gli attaccanti.

Roberto Stellone invece si affiderà nuovamente al 4-4-2 con gli interpreti che hanno vinto contro i rossoblù con Pozzi in porta, Ceccacci e Zoia terzini con Bove e Di Renzo a completare il reparto, Paganini e Vezzoni sulle fasce con Pucciarelli e Di Paola in mezzo al campo, davanti la coppia Molina e Nicastro.

Quote e Pronostico Pineto Vis Pesaro: possibile risultato finale

La diretta Pineto Vis Pesaro dovrebbe essere una sfida equilibrata come lo è stata per tutto lo scorso anno dove le due formazioni lottavano per la migliore posizione in classifica, l’ago della bilancia saranno sicuramente i reparti difensivi che anche nella stagione passata sono stati croce e delizia delle due squadre. Tra le due squadre sono i biancorossi ad essere sembrati più pronti per iniziare la stagione ma nella prima giornata di campionato nessuna delle due squadre cercherà di strafare o sbilanciarsi troppo portando così ad una partita combattuta maggiormente a centrocampo e che si concluda con un pareggio.