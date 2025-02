DIRETTA PINETO VIS PESARO, NON BISOGNA PERDERE TERRENO

Venedì 21 febbraio 2025 alle ore 20:30 si disputa un anticipo serale con la diretta Pineto Vis Pesaro. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani gli abruzzesi vogliono riscattarsi e migliorare l’ottavo posto attualmente occupato con i loro trentotto punti dopo aver perso nella scorsa giornata di campionato per mano del Gubbio. La sconfitta esterna non ha sortito grossi danni con solo la Pianese a staccarsi dai biancazzurri, i quali devono in ogni caso prestare grande attenzione pure al Rimini che li insegue a distanza di un solo punto in classifica.

In questo ventottesimo turno però gli ospiti non vogliono certo fare sconti, puntando piuttosto a difendere la quarta posizione raggiunta con quarantasette punti. I biancorossi, che hanno invece pareggiato contro il Sestri Levante nell’ultimo weekend, non possono raggiungere subito la Torres ma hanno però il compito di tenere lontano il Pescara, sotto di appena due lunghezze. Per i marchigiani significherebbe inoltre portare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi sebbene sarebbe meglo vincere piuttosto che pareggiare nell’immediato.

DIRETTA PINETO VIS PESARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ Sky Go a fornire lo streaming per vedere la diretta Pineto Vis Pesaro. Dovete quindi essere iscritti a Sky se avete il desiderio di seguire questa partita della Serie C senza per forza recarsi allo stadio Pavone-Mariani di persona acquistando il biglietto.

PINETO VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è detto che il modulo 4-3-3 con Marone, Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi, Germinario, Lombardi, Schirone, Chakir, Fabrizi e Bruzzaniti venga riconfermato da mister Toci dopo la sconfitta contro il Gubbio se parliamo di probabili formazioni della diretta Pineto Vis Pesaro. Gli ospiti, sotto la guida di mister Stellone, dovrebbero invece prendere in considerazione la scelta di affidarsi nuovamente al 3-4-2-1 con Vukovic, Palomba, Zoia, Coppola, Cannavò, Di Paola, Pucciarelli, Peixoto, Paganini, Orellana e Nicastro con cui hanno pareggiato contro il Sestri Levante.

