Diretta Pino è Il viaggio del musicante, tanti ospiti sul palco per omaggiare il cantautore: da Rocco Hunt a Elisa

Rai1 dedica una serata speciale a Pino Daniele, l’artista campano avrebbe compiuto 70 anni e sarà celebrato oggi 20 settembre 2025 dall’evento condotto da Carlo Conti e Fiorello Mannoia.

Un parterre di grandi ospiti omaggeranno uno dei cantanti italiani più amati di tutti i tempi. Sul palco saranno presenti tanti artisti, pronti a spendere un pensiero e un contributo in omaggio di Pino Daniele, da Geolier a Elisa, passando per Serena Brancale, tutti pronti a emozionare durante la serata di Pino è-Il viaggio del musicante.

Grande attesa per i tanti ospiti, oltre a quelli già citati ci sarà spazio anche per Giorgia, I The Kolors, Rocco Hunt, Clementino ed Enzo Avitabile, ma anche Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Irama, Noemi, Diodato e Raf, e poi ancora Alex Britti e Francesco De Gregori, tutti uniti nel ricordo del compianto Pino Daniele, volato via troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile con le sue canzoni eterne.

Diretta Pino è Il viaggio del musicante ospiti, anche Alessandro Siani sul palco

Pino è Il viaggio del musicante, una serata di grande musica e spettacolo su Rai1 dedicata alla memoria di Pino Daniele che vedrà la presenza sul palco di altri conterranei del compianto artista. Ci sarà spazio anche per il comico Alessandro Siani, pronto a ricordare personalmente Pino Daniele, mentre saliranno sul palco anche altri volti amati dal pubblico, come Tullio De Piscopo, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo.

Oltre a ricordare la memoria del cantautore campano, Pino è-Il viaggio del musicante è stata anche l’occasione per parlare della Fondazione Pino Daniele Ets. Il progetto da anni si presenta come un sostegno per molti giovani artisti emergenti. Un evento nell’evento che vedrà esibirsi anche i finalisti del Musicante Award, ovvero Rossana De Pace.

