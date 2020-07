Diretta Pisa Ascoli/ Streaming video Dazn, quote: sfida vera testa-coda (Serie B)

Pisa Ascoli, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Anconetani sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Incrocio fondamentale per le rispettive ambizioni delle due squadre. L’Ascoli è vicinissimo all’obiettivo della salvezza diretta, che pareva decisamente in bilico prima del lockdown e che invece i marchigiani hanno centrato con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. Un risultato estremamente importante da confermare ora gestendo nelle ultime due partite di campionato rimaste i 4 punti di vantaggio sul Pescara e sulla zona play out. Il Pisa però se vuole partecipare ai play off non può più sbagliare. Anche nella trasferta di Cosenza i toscani hanno visto sfumare punti nei minuti di recupero, ora sono fuori di un punto dal blocco delle prime otto e dovranno cercare un doppio risultato positivo in chiusura di regular season per partecipare agli spareggi che assegneranno l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Ascoli non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ASCOLI

Le probabili formazioni del match tra Pisa e Ascoli presso lo stadio Arena Garibaldi-Anconetani. I padroni di casa del Pisa allenato da Luca D’Angelo scenderanno in campo scegliendo un 4-3-1-2 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Gori; Birindelli, Varnier, Benedetti, Lisi; Gucher, Siega, Marin; Soddimo; Marconi, Vido. L’Ascoli guidato in panchina da Davide Dionigi risponderà invece con un 3-4-2-1 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Leali; Feriga, Brosco, Ranieri; Andreoni, Eramo, Cavion, Padoin; Morosini, Ninkovic; Scamacca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pisa Ascoli. Il favore sembra essere moderatamente per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Ascoli (segno 2) varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



