Diretta Pisa Augsburg streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei nerazzurri (oggi venerdì 8 agosto 2025)

DIRETTA PISA AUGSBURG: SECONDA AMICHEVOLE IN GERMANIA

Continua la tournée in Germania per la neopromossa nella nostra Serie A, l’appuntamento sarà quindi con la diretta Pisa Augsburg alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, venerdì 8 agosto 2025. La prima annotazione è relativa proprio all’orario, che è stato anticipato di un’ora rispetto al programma originale, quindi è una info fondamentale per seguire al meglio l’amichevole.

La trasferta in Germania del Pisa è iniziata martedì con una secca sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, ma d’altronde si sapeva che quello sarebbe stato un test davvero difficile per i nerazzurri toscani di Alberto Gilardino, che comunque hanno fatto tesoro dell’esperienza contro una big, che tornerà utile anche in Serie A.

Adesso l’avversaria è l’Augsburg, che ha terminato al dodicesimo posto la scorsa Bundesliga, ottenendo una salvezza più che tranquilla. Buona squadra quindi, ma certamente più alla portata del Pisa, quindi l’obiettivo è quello di figurare meglio e magari anche di strappare un risultato positivo, che certamente darebbe morale.

In campionato una partita di questo genere potrebbe essere una sorta di sfida salvezza, i match nei quali fare punti per cercare di raggiungere il grande obiettivo stagionale dopo la promozione dalla scorsa Serie B. Ecco allora che potrebbe essere un test davvero decisivo quello previsto oggi con la diretta Pisa Augsburg…

DIRETTA PISA AUGSBURG IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere prevista la la diretta Pisa Augsburg, nemmeno come diretta streaming video, per cui vi rimandiamo a sito e profili social ufficiali per le info più dettagliate sull’amichevole di oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI PISA AUGSBURG

Si potrebbe ipotizzare un modulo 3-4-2-1 per il mister Alberto Gilardino parlando adesso di alcuni spunti circa le probabili formazioni per la diretta Pisa Augsburg. Ci potrebbero essere molte conferme rispetto alla precedente amichevole di tre giorni fa, ma anche qualche piccolo cambiamento, almeno nei nomi degli undici titolari, quindi proviamo a darvi qualche indicazione.

La difesa potrebbe essere sostanzialmente identica, con il portiere Semper e davanti a lui la linea a tre formata da Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli; a centrocampo scegliamo una linea a quattro che potrebbe essere formata dal primo minuto da Tourè, Hojholt (che era entrato a partita in corso a Leverkusen), Akinsanmiro ed Angori; sulla trequarti Tramoni e Meister, infine davanti questa volta il centravanti titolare potrebbe essere Moreo.