Diretta Pisa Benevento/ Streaming video tv: toscani per la rimonta! (playoff Serie B)

DIRETTA PISA BENEVENTO: CHI VA IN FINALE PLAYOFF?

Pisa Benevento, in diretta dall’Arena Garibaldi, si gioca alle ore 18:00 di sabato 21 maggio: è il ritorno della semifinale playoff in Serie B 2021-2022, e dunque scopriremo il nome della prima squadra finalista che continuerà a viaggiare verso il sogno promozione. L’andata è stata vinta dal Benevento: decisivo ancora una volta Gianluca Lapadula, che si è svegliato proprio nel momento in cui contava di più e sta trascinando i sanniti; ora il Pisa è costretto a vincere il match di ritorno, ma potrà farlo anche con un solo gol di margine volando in finale grazie al regolamento, che premia la squadra meglio piazzata in classifica a parità di gol segnati.

DIRETTA/ Benevento Pisa (risultato 1-0) streaming video tv: è sempre Lapagol!

Il Benevento insomma ha due risultati a disposizione, ma con la sconfitta sarebbe comunque eliminato; i sanniti possono tuttavia contare sulla maggiore esperienza che deriva da due promozioni in epoca recente, e poi potrebbero anche essere più in palla perché hanno già dovuto disputare il primo turno, vincendo sul campo dell’Ascoli. I toscani si sono maggiormente riposati ed è vero, ma il ritmo giallorosso può essere un fattore capace di fare la differenza. Staremo a vedere, perché tra poco saremo in campo; mentre aspettiamo che la diretta di Pisa Benevento si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questo ritorno della semifinale playoff di Serie B.

Diretta/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Lapadula

DIRETTA PISA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Benevento sarà trasmessa su Sky Sport Calcio: trovate il canale al numero 202 del decoder satellitare, di conseguenza sarà un appuntamento riservato agli abbonati a questo servizio che, in assenza di un televisore, potranno seguire Pisa Benevento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La mobilità sarà come sempre garantita anche dalla piattaforma DAZN, che fornisce tutte le gare di Serie B: per il ritorno della semifinale playoff potrete utilizzare uno dei dispositivi compatibili, ivi compresa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Benevento Spal (risultato finale 1-2): trionfo estense ma campani ai playoff

PROBABILI FORMAZIONI PISA BENEVENTO

Luca D’Angelo deve prendere delle decisioni per la diretta Pisa Benevento: rispetto alla partita del Vigorito potrebbe confermare in toto la difesa (De Vitis e Leverbe davanti a Nicolas – per Antonio Caracciolo stagione finita – Birindelli e Beruatto come terzini) mentre a centrocampo cerca spazio Benali, che potrebbe sostituire Idrissa Touré e affiancare così il regista Nagy, che sarebbe supportato anche da Marius Marin favorito su Gucher. Alle spalle dei due attaccanti invece Siega insidia il posto di Sibilli e dà la sensazione di essere favorito; vedremo sicuramente Torregrossa titolare, a fargli spazio dovrebbe essere Lucca con la conferma dell’ex di giornata Puscas.

Fabio Caserta invece può confermare tutti, anche se non mancano i ballottaggi: per esempio quello tra Ionita e Improta in mezzo al campo sulla mezzala, ma anche quello tra Elia e Andrés Tello nel tridente. In porta ci sarà Paleari, con Glik e Federico Barba davanti a lui; Gaetano Letizia e Foulon, forse preferito a Masciangelo, correranno sulle fasce laterali mentre per completare la mediana sono in netto vantaggio Acampora e Calò (anche su Mattia Viviani). Lapadula sarà chiaramente il riferimento offensivo del Benevento; per fargli compagnia come esterno sinistro, Caserta dovrebbe confermare Roberto Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine quali sono le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per un pronostico sulla diretta Pisa Benevento, ritorno della semifinale playoff in Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 2,45 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’eventualità dell’affermazione ospite, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra che equivale a 2,95 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA