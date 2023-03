Diretta/ Pisa Benevento video streaming tv: alla ricerca di punti d’oro (Serie B)

DIRETTA PISA BENEVENTO: GIALLOROSSI IN TRASFERTA

La diretta Pisa Benevento, in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 14:00. racconta di due squadre con obiettivi diversi. I neroazzurri infatti sono coinvolti nella lotta ai playoff essendo attualmente quinti a -6 dal quarto posto, che permetterebbe di saltare un turno di qualificazione, ma al tempo stesso a solamente un punto in più rispetto alla nona posizione che estrometterebbe la squadra dai playoff. Il mese di marzo per ora non è stato felice per i toscani che hanno pareggiato col Palermo e perso contro il Modena. Il Benevento invece è a -1 dalla zona salvezza e attualmente risiede al diciassettesimo posto dunque playout. Sono quattro turni consecutivi che le Streghe non vincono con una sconfitta e tre pareggi, il più recente in casa con il Como.

Il Pisa in casa ha un andamento incostante come testimoniano le sei vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte che hanno posizionato i toscani, in questa speciale classifica esclusivamente dedicata ai match casalinghi, all’undicesimo posto. Ben più fatica fa il Benevento a vincere in trasferta con appena tre vittorie in quattrodici gare. Va però detto che spesso i punti vengono raccolti, specialmente con i pareggi: i giallorossi hanno pareggiato metà delle gare in trasferta (sette).

PISA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pisa Benevento sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Pisa Benevento è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PISA BENEVENTO, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pisa Benevento vedono i toscani schierarsi con il modulo 4-3-1-2. In porta Nicolas, quartetto difensivo formato da Esteves, Caracciolo, Barba e Beruatto. Nella zona nevralgica del campo si schiereranno in trio Toure, Marin e Mastinu. Nel ruolo di trequartista verrà impiegato Moreo che agirà alle spalle del tandem Torregrossa-Gliozzi.

Risposta campana col 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Manfredini scortato da Letizia, Leverbe e Tosca in difesa. Esterni Improta a destra e Foulon a sinistra con Schiattarella e Acampora in cabina di regia. Karic e Tello supporteranno l’unica punta La Gumina.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pisa Benevento danno come squadra favorita per la vittoria quella di casa a 1.95. Sempre secondo bet365, il segno X è offerto a 3.30 contro i 4.20 relativi ad un ipotetico successo campano.

Stando a quanto mostrato dai bookmakers, sarà più facile che questa partita finisca con massima una squadra in gol (1.75) piuttosto che entrambe (quota 2). Ci si aspetta inoltre un match con al massimo due gol: l’Under 2.5 infatti è dato a 1.60 contro i 2.30 dell’Over

