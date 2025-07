Diretta Pisa Bra streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole della squadra toscana.

DIRETTA PISA BRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Pisa Bra, è quindi un’occasione utile per ripercorrere lo straordinario campionato disputato dalla squadra piemontese, che almeno sulla carta avrebbe potuto soffrire per l’addio di allenatore e direttore sportivo e invece ha letteralmente dominato il girone A di Serie D, prendendo praticamente subito un vantaggio largo che poi non ha più mollato, al netto delle avversarie che si sono alternate in classifica alle spalle della squadra giallorossa, capace di chiudere con 78 punti in 36 giornate (l’Albenga è stato escluso a campionato in corso).

Alla fine 7 punti di margine sulla NovaRomentin ma ben 13 su Vado e Gozzano; ottimo risultato per Fabio Nisticò (confermato) che ha avuto secondo attacco e prima difesa del girone, tra l’altro ottima collaborazione in zona gol visto che il miglior marcatore è stato Elion Minaj con 11 gol e alle sue spalle hanno chiuso Dennis Costantino e Davide Aloia con 10 a testa e Stefano Tuzza con 9. La parola finalmente può passare ai protagonisti di questa bella amichevole in cui Alberto Gilardino proverà altre soluzioni in vista del ritorno suo e della sua squadra in Serie A, non abbiamo che da metterci comodi perché la diretta Pisa Bra comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA BRA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile la diretta Pisa Bra, e questa seconda amichevole della formazione toscana non sarà fornita nemmeno in diretta streaming video.

PISA BRA: QUASI UN DERBY PER GILARDINO!

Siamo in compagnia della diretta Pisa Bra, che è la seconda amichevole della squadra toscana: si va in campo alle ore 18:00 di mercoledì 23 luglio 2025, e possiamo dire che il Pisa alzi il tiro dopo la goleada alla Rappresentativa Valle d’Aosta, perché il Bra lo scorso maggio ha ottenuto la promozione in Serie C.

Quasi un derby per Alberto Gilardino, nato e cresciuto a circa 150 chilometri dalla città in provincia di Cuneo; per lui ci sarà un’altra possibilità di testare una squadra che, come già dicevamo e ben sappiamo, torna in Serie A dopo ben 34 anni e dunque ha tanta curiosità attorno a sé.

L’obiettivo sarà quello di provare a prendersi la salvezza ad ogni modo, ma intanto il calciomercato in corso d’opera ci sta dicendo che il Pisa sta costruendo con ambizione; adesso nella diretta Pisa Bra ci sarà l’occasione di testare nuovamente la squadra provando situazioni, moduli ed elementi.

Non resta che attendere che questa partita amichevole prenda il via e nel frattempo, per quanto difficile e comunque relativo a suo modo, fare le nostre considerazioni sulle scelte che Gilardino farà tra poco nel suo undici di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI PISA BRA

Per la diretta Pisa Bra possiamo provare ad affidarci alle scelte di Gilardino nella prima amichevole, intanto il modulo è stato un 3-4-2-1 con due formazioni totalmente diverse tra primo e secondo tempo. Proviamo a ipotizzare una sorta di mix: Nicolas in porta, difesa con Antonio Caracciolo che agisce in compagnia di Canestrelli e Lusuardi, poi naturalmente potremmo vedere anche qualche alchimia con giocatori in posizione diversa, è il caso di Idrissa Touré che potrebbe agire anche nei due in mezzo, qui comunque con Marius Marin che potrebbe fare coppia con Hojholt.

Sulle corsie laterali puntiamo su Mlakar a destra e uno tra Angori e Durmush ad operare sulla mancina; alle spalle della prima punta si muovono due tra Moreo, Matteo Tramoni, Lisandru Tramoni e Maucci con l’idea di provare tutte le coppie possibili; come centravanti invece la scelta potrebbe ricadere su Nicholas Bonfanti che, almeno per il momento e pensando già all’inizio del campionato, dovrebbe effettivamente prendersi questo ruolo aspettando rinforzi dal calciomercato.