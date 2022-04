Diretta Pisa Brescia/ Streaming video tv: nerazzurri a caccia di rivalsa (Serie B)

DIRETTA PISA BRESCIA: SFIDA AD ALTI LIVELLI!

Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della promozione diretta in massima categoria: Pisa Brescia, valida per la trentatreesima giornata di Serie B, andrà in scena all’Arena Garibaldi nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 6 aprile a partire dalle 19.00. Le due squadre si trovano rispettivamente al terzo e al quinto posto della classifica, con soltanto un punto di differenza. Entrambe possono ancora concorrere per i primi due piazzamenti, che garantiscono il salto di categoria, per cui non sono concessi errori.

Diretta/ Brescia Vicenza (risultato 2-0) streaming video tv: E' finita! Esulta Corini

Il Pisa arriva tuttavia proprio da un passo falso. I nerazzurri nello scorso turno, a sorpresa, sono stati messi ko dal Benevento, incassando una manita. Un errore che è costato caro agli uomini di Luca D’Angelo, che fino a poco tempo fa occupavano la vetta della classifica, adesso distante tre lunghezze. Il Brescia, invece, è in ripresa. Le Rondinelle nel weekend sono tornati al successo, dopo tre pareggi, battendo il Vicenza tra le mura amiche. Adesso intendono trovare continuità per puntare in alto in questo finale di stagione, anche perché la vittoria in trasferta manca da quattro turni.

Diretta/ Benevento Pisa (risultato finale 5-1): Tello arrotonda il punteggio!

DIRETTA PISA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Pisa Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

Diretta/ Pordenone Brescia (risultato finale 1-1): palo di Tramoni nel recupero!

PROBABILI FORMAZIONI PISA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Brescia non risentiranno di particolari assenze: i due allenatori intendono mettere in campo i loro uomini migliori con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio. Il tecnico dei padroni di casa Luca D’Angelo dunque dovrebbe proporre un 3-4-1-2 così strutturato: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Torregrossa, Lucca. Il tecnico degli ospiti Eugenio Corini dovrebbe schierarsi a specchio, con il medesimo modulo degli avversari ma con questi uomini: Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Leris; Moreo, Ayé.

QUOTE PISA BRESCIA

Le quote della diretta Pisa Brescia, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, rivelano che la partita di Serie B potrebbe essere molto equilibrata. Il successo dei padroni di casa, infatti, con il segno 1, è proposto a 2,50. La vittoria degli ospiti, invece, con il segno 2, si trova a 3,10. Un pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA