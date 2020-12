Diretta/ Pisa Chievo (Serie B) streaming video DAZN: nerazzurri a marcia inserita

DIRETTA PISA CHIEVO: GRANDE SFIDA!

Pisa Chievo, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. I nerazzurri sembrano finalmente aver inserito la marcia giusta, reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 sfide di campionato dopo un avvio di torneo molto difficile. I nerazzurri hanno stupito nell’ultimo weekend riuscendo a travolgere il Lecce in casa: i salentini sembravano in ascesa verso la vetta ma la doccia fredda allo stadio Via del Mare ha confermato la grande qualità espressa dal Pisa che tra l’altro non subisce gol da 3 partite consecutive. Una metamorfosi considerando che in precedenza i nerazzurri ne hanno subiti 25, seconda peggior difesa del torneo. Dovrà fare i conti con questo cambiamento il Chievo, reduce da 2 pareggi consecutivi ma in impegni particolarmente duri come quelli contro Spal ed Empoli. Una solidità contro due squadre che puntano alla vetta che confermano le ambizioni della formazione gialloblu, al momento però ancora fuori di una lunghezza dalla zona play out in una classifica molto schiacciata.

DIRETTA PISA CHIEVO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Chievo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CHIEVO

Le probabili formazioni di Pisa Chievo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca D’Angelo con un 4-3-3: Perilli; Pisano, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Sibilli; Marconi, Masucci. Gli ospiti guidati in panchina da Alfredo Aglietti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Margiotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pisa e Chievo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.25.

