DIRETTA PISA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente manca pochissimo, ci siamo quasi e tra poco ci sarà la diretta di Pisa Cittadella. Questo match è davvero interessante dal punto di vista statistico perché mette in mostra due squadre che sono all’opposto e questo si vede anche dai risultati che portano sul rettangolo verde. I toscani in maglia nerazzurra puntano molto ad una fase offensiva basata sul pressing come mostrano gli 8,5 km percorsi ogni novanta minuti. Nelle ultime tre partite però questa media si è abbassata di circa un km il che ci porta a pensare che i giocatori potrebbero accusare di più la stanchezza.

Il Cittadella invece punta molto su un blocco basso come mostra il dato relativo alla distanza media di 22 metri dalla porta che difendono. Questo ci fa intuire che la squadra ospite stasera potrebbe avere dei seri problemi di gestione contro una squadra che non lascia mai spazio agli avversari. Quindi sarà il pisa ad avere la meglio in questa diretta contro il Cittadella? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento dove finalmente vedremo insieme i primi minuti con il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISA CITTADELLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pisa Cittadella potrà essere seguita dai tifosi toscani e veneti sabato 8 febbraio alle ore 15 sulla piattaforma DAZN in streaming su dispositivi mobili e smart TV, il broadcaster ha infatti acquisito per questa stagione i diritti di trasmissione in esclusiva del campionato di Serie B.

CONTINUA L’INSEGUIMENTO

Oggi all’Arena Garibaldi scena in campo il Pisa per continuare il suo inseguimento alla testa della classifica per la diretta Pisa Cittadella. La squadra di Pippo Inzaghi è seconda in classifica, con cinque punti di vantaggio sulla terza e a soli due punti dalla capolista Sassuolo. I nerazzurri stanno vivendo una stagione straordinaria e sognano una storica promozione in Serie A. I toscani sono la seconda miglior difesa del campionato con soli 20 gol subiti e il secondo miglior attacco dietro al Sassuolo. Il Pisa si conferma una delle squadre più solide della Serie B, dato ulteriormente confermato dagli ultimi sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie. Nell’ultima giornata i pisani hanno espugnato il Barbera di Palermo grazie a due reti nei primi 30 minuti.

Dall’altra parte il Cittadella ha vissuto un inizio di stagione complicato, riprendendosi tra dicembre e gennaio con una striscia di tre vittorie e due pareggi. Tuttavia il buon momento si è bruscamente arrestato, e nelle ultime tre partite sono arrivate due sconfitte contro Mantova e Spezia. Attualmente fuori dalla zona playout per soli due punti, il Cittadella deve guardarsi le spalle con attenzione. Ricca di polemiche l’andata, quando dopo il pareggio per 1-1 sul campo il Pisa ha vinto a tavolino per un’irregolarità nell’elenco dei calciatori schierati dai veneti.

PISA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Pisa Cittadella. Pippi Inzaghi dovrebbe schierare il suo Pisa con un 3-4-2-1: Semper tra i pali, difesa a tre con Rus, Caracciolo e Canestrelli. Sulle fasce Touré e Angori, con Marin e Piccinini a gestire la mediana. In avanti, Moreo e Tramoni a supporto dell’unica punta Lind.

Il Cittadella di Dal Canto risponderà con il 3-5-2: Maniero in porta, difesa con Salvi, Capradossi e Carissoni. A centrocampo D’Alessio e Masciangelo saranno gli esterni, con Vita, Casolari e Tronchin in mezzo. In attacco, Okwonkwo e Pandolfi cercheranno di scardinare l’impenetrabile difesa pisana.

DIRETTA PISA CITTADELLA, LE QUOTE

Secondo i bookmaker i favori del pronostico per la diretta Pisa Cittadella vanno tutti dalla parte dei padroni di casa. La vittoria del Pisa è infatti quotata a 1.60 mentre quella del Cittadella a 6.00, il pareggio è dato infine a 3.60. Viste le ottime prestazioni difensive dei toscani occhio al No Gol quotato 1.70.