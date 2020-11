Diretta/ Pisa Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: toscani lanciati

DIRETTA PISA CITTADELLA: I VENETI SONO SEMPRE OSTICI…

Pisa Cittadella, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Toscani lanciati dopo l’importantissima vittoria in rimonta ottenuta domenica sera sul campo della Reggina. Un passo in avanti molto importante per i toscani che non avevano ancora brindato neanche una singola volta ai 3 punti in questa stagione: con una partita in meno finora disputata i nerazzurri sono ora fuori dalla zona play out e proveranno a rilanciarsi ulteriormente contro un Cittadella che, la settimana scorsa, ha evitato per un soffio la terza sconfitta consecutiva in campionato. Un gol di Gargiulo al 91′ ha evitato ai granata il ko contro la capolista Empoli, la squadra di Venturato è sola all’ottavo posto in classifica, ancora in zona play off ma, ormai da diverse settimane, ha perso il passo che le avrebbe consentito di restare agganciata al vertice di una classifica dalle distanze ancora molto ristrette.

DIRETTA PISA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Pisa Cittadella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca D’Angelo con un 4-3-1-2: Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Marconi, Masucci. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Awua; Gargiulo; Cissé, Grillo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Pisa e Cittadella queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.20.



