Diretta Pisa Cittadella/ Streaming video Rai: anticipo gustoso (Serie B)

Pisa Cittadella, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi della città toscana, è il gustoso anticipo che alle ore 18.45 di oggi, venerdì 3 luglio, aprirà il programma della trentaduesima giornata di Serie B 2019-2020. I temi di interesse sono davvero molti attorno a questo Pisa Cittadella. Per quanto riguarda i nerazzurri toscani, dobbiamo annotare innanzitutto il colpaccio di lunedì sera sul campo dello Spezia, con il quale il Pisa si è portato a quota 43 punti in classifica, cioè al nono posto che è il primo fuori dalla zona playoff, la quale ora dista un solo punto. Si può dunque sognare in grande, ma oggi sotto la Torre Pendente arriva il Cittadella di Venturato, la migliore squadra della Serie B dopo la ripartenza del campionato con tre vittorie su tre, l’ultima ottenuta contro il Perugia. I veneti in questo modo hanno agganciato il Crotone a quota 52 punti al secondo posto e di conseguenza ormai l’obiettivo finale è il secondo posto, che varrebbe una storica promozione in Serie A senza nemmeno dover passare dai playoff.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CITTADELLA

Presentando le probabili formazioni di Pisa Cittadella, diciamo che da entrambe le parti si può dare fiducia ai titolari delle belle vittorie di lunedì, anche se in un calendario così intenso un po’ di turnover può spesso essere una necessità. Nel Pisa dunque mister D’Angelo dovrebbe ripartire da chi ha fatto l’impresa lunedì, con citazione di spicco naturalmente per il bomber Marconi e cambi tutto sommato ridotti perché non incombe un altro doppio turno e di conseguenza si ritornerà in campo solamente fra sette giorni esatti. Per quanto riguarda il Cittadella, Venturato potrebbe affidarsi ad alcuni degli squalificati di lunedì sera che tornano disponibili oggi, ma anche per i lanciatissimi veneti l’ossatura sarà la stessa, a cominciare naturalmente da Diaw, mattatore della scorsa giornata con una doppietta.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico su Pisa Cittadella secondo le quote Snai si annuncia piuttosto incerto, ma con i veneti favoriti nonostante si giochi in Toscana. Infatti il segno 2 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 con il segno X e infine a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Pisa.



