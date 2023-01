DIRETTA/ Pisa Cittadella video streaming tv: ci sono ben ventuno precedenti

DIRETTA PISA CITTADELLA: TESTA A TESTA

La diretta di Pisa Cittadella nel corso della prima giornata del girone di ritorno di Serie B è uno scontro storico tra la formazione toscana ed i veneti, che dura dal 1999. Sono 21 gli scontri totali tra le due squadre con una propensione alla vittoria maggiore per il Cittadella. Cittadella che ha avuto la meglio in 10 scontri, 11 se si considera il match di Coppa Italia vinto dai granata nei tempi supplementari, al termine dei 120 minuti di gioco. Le parità sono di 4 mentre le vittorie dei neroazzurri sono ben 7. Una sfida che si prospetta interessante con il Pisa di Luca D’Angelo che arriva da un momento di forma strabiliante, essendo imbattuta dall’avvento del tecnico attuale.

Prima gara nel 1999 terminata in parità per 1-1 in Serie C; ritorno finito 0-2 con la vittoria esterna del Pisa. Altre due vittorie consecutive del Pisa che quasi indirizzano la storia del match ma non è così: prima vittoria Cittadella nel 2003 e nuove vittorie del Pisa intervallata dal risultato di parità del 2006. Nel 2007-2008, una vittoria per parte ed ecco il dominio del Cittadella. Tra il 2008 ed il 2017 ben 6 incontri tutti vinti dal Cittadella. Pareggio nel 2019 e poi nuova vittoria della formazione neroazzurra prima del nuovo dominio Cittadella con tre vittorie consecutive. Ultimi due scontri vinti l’uno per parte con l’andata, dell’anno corrente, che ha visto trionfare il Cittadella. (Agg Marco Genduso)

PISA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

RISULTATO NON SCONTATO…

Pisa Cittadella, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Punti pesantissimi quelli in palio oggi pomeriggio tra squadre con obiettivi diversi e reduci da momenti diametralmente opposti.

Il Pisa ha risalito la classifica grazie alla cura D’Angelo e si trova al quinto posto con 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Due vittorie di fila per i toscani: 3-0 contro il Brescia e 0-1 contro la Spal. Penultimo invece il Cittadella con 19 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Quattro ko di fila per i veneti, l’ultimo per 2-0 contro il Como.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CITTADELLA

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pisa Cittadella. Partiamo dai nerazzurri, D’Angelo conferma il 4-3-1-2: Livieri, Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto, Toure, De Vitis, Marin, Morutan, Gliozzi, Torregrossa. Passiamo adesso alla compagine ospite, Gorini sceglie lo stesso modulo di gioco: Kastrati, Cassandro, Frare, Visentin, Donnarumma, Carriero, Pavan, Branca, Antonucci, Embalo, Asencio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pisa favorito sul Cittadella secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Pisa è a 1,95, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Cittadella paga 3,90 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,82.

