DIRETTA/ Pisa Como video streaming tv: nerazzurri avanti nei precedenti (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA PISA COMO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Pisa Como sta per iniziare ed in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Queste due squadre si sono affrontate già 13 volte in passato è l’ago della bilancia evidenzia 5 vittorie per il Pisa e altrettanti risultati di pareggio. Le restanti tre partite sono terminate con una vittoria per il Como. Tra le partite da segnalare sicuramente quella nel 1999, nonché la prima giocata. Il risultato finale fu di 0-2 per il Pisa nel corso del campionato di serie C1.

Il primo successo del Como avvenne nella gara di ritorno imponendosi in casa del Pisa con il risultato di 0-2. Nel 2022 il risultato fu di 3-1 in favore del Pisa grazie alla doppietta realizzata dall’attaccante Puscas e la rete di Torregrossa. Per il Como gol firmato da Gliozzi. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è stata il 5 agosto di quest’anno con un pareggio firmato dall’autogol di Ioannou e la rete di Da Cunha dopo il calcio di rigore sbagliato da Gabrielloni. (Marco Genduso)

PISA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Pisa Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TOSCANI APPENA FUORI DAI PLAY-OUT

Pisa Como sarà in diretta dallo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Toscani in crisi dopo due sconfitte consecutive contro Lecco e Venezia ma appena fuori dalla zona play-out. Lariani che, invece, stanno volando alto e, dopo il successo contro il Catanzaro, occupano la sesta posizione della graduatoria cadetta.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA PISA COMO

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Pisa Como. Tra i padroni di casa, infatti, mister Alberto Aquilani dovrebbe rinunciare al difensore Leverbe, non al meglio dopo l’ultima gara. Nel solito 4-2-3-1 conferma per Valoti, Vignato ed Esteves alle spalle di Mlakar. Mister Moreno Longo, invece, dovrebbe riproporre Verdi nel tridente offensivo insieme a Gabrielloni e Cutrone.

PISA COMO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Pisa Como possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.30 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

