DIRETTA PISA COSENZA/ Video streaming tv: tanti pareggi in passato (Serie B, 30 settembre 2023)

DIRETTA PISA COSENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pisa Cosenza pone di fronte due formazioni che si affrontano quest’oggi per la dodicesima volta. Analizzando i precedenti storici tra queste due formazioni si notano ben 5 pareggi e tre vittorie per parte. Una sfida, quindi, piuttosto equilibrata. Tra il 2000 e il 2010 le due formazioni si sono affrontate due volte e in entrambi i casi il risultato è stato lo stesso (0-0). Nel 2011 non cambia la sostanza ma soltanto il risultato finendo per 2-2.

Tra il 2019 e il 2022 vittorie consecutive del Cosenza, trascinato dall’attaccante francese Riviere, autore di una bella doppietta. Nella gara di ritorno ancora successo per il Cosenza, questa volta con le reti di Carretta e Asencio. Pisa che ottenne la prima vittoria nel 2021 con il risultato di 3-1, ripetendosi la partita successiva (0-2, con gol di Toure e Cohen). Ultimi tre scontri che hanno evidenziato tutti e tre i risultati possibili. Il primo è terminato in pareggio con il risultato di 1-1; il secondo ha visto trionfare il Pisa con la doppietta di Morutan ed il terzo ha sorriso al Cosenza con la rete di Marco Nasti, oggi giocatore del Bari. (Marco Genduso)

PISA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Pisa Cosenza, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Il Pisa ha recentemente ottenuto il terzo risultato positivo consecutivo, pareggiando senza reti nell’incontro contro la Reggiana martedì scorso. Nonostante abbiano cercato di ottenere la vittoria, i toscani non sono riusciti a trovare il gol durante i 96′ disputati al Mapei Stadium. Questo pareggio ha portato la squadra allenata da Alberto Aquilani a un totale di 8 punti in classifica, attualmente a soli due punti dalla zona dei playoff.

Dall’altra parte, il Cosenza ha subito la terza sconfitta di questa stagione martedì sera, perdendo in casa per 2-1 contro la Cremonese. Dopo un primo tempo senza gol, gli ospiti hanno aperto il punteggio al 61′ con Collocolo, ma i calabresi hanno prontamente pareggiato al 63′ grazie a Mazzocchi. Tuttavia, nel finale, Coda ha regalato la vittoria ai suoi al 79′. Questa sconfitta ha lasciato il Cosenza di Fabio Caserta fermo a quota 8 punti in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; Mlakar, Valoti, Vignato; Moreo. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, Sgarbi, Fontanarosa; Voca, Calò; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte.

PISA COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











