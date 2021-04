DIRETTA/ Pisa Cosenza streaming video DAZN: così nei precedenti

DIRETTA PISA COSENZA: TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Pisa Cosenza che si disputa oggi per la Serie B. Il bilancio, tra le gare giocate all’Anconetani e al San Vito, ci parla di 6 scontri con 2 vittorie dei lupi e 4 pareggi. I nerazzurri dunque non hanno mai vinto contro questo avversario. Il bilancio ci parla di due gare d’apertura terminate 0-0 e di un match in Toscana del febbraio 2011 terminato invece 2-2. Si passa poi alla Serie B, le prime tre erano state giocate tra Lega Pro e Coppa Italia, e arriviamo al 22 dicembre del 2019 quando i rossoblù andarono a fare risultato in trasferta per l’unica volta. Fu una gara vinta nel primo tempo con la doppietta di Riviere e in mezzo il gol di Broh. Nella ripresa Birindelli siglava il gol della bandiera con Moscardelli che poco dopo falliva il rigore che avrebbe potuto di fatto riaprire tutto regalandoci un finale di fuoco a cui però non assistemmo. Al ritorno al San Vito la squadra di casa si impose per 2-1. Fu una gara più combattuta dell’altra con Carretta che l’apriva e De Vitis che siglava il gol del pareggio. I tre punti arrivavano grazie a un gol di Asencio nel finale. Il match d’andata di questa stagione è terminato invece 1-1.

DIRETTA PISA COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cosenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA PISA COSENZA: PUNTI CHE PESANO!

Pisa Cosenza, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Silani con l’acqua alla gola dopo le ultime 2 sconfitte consecutive che hanno portato il Cosenza di nuovo al quartultimo posto, sempre in zona play out ma sorpassato dall’Ascoli, ora 2 punti avanti, e a -5 dal Pordenone che al momento è l’ultima squadra che otterrebbe la salvezza diretta.

In più la Reggiana è a un punto e il Pescara a 4 alle spalle, il rischio della retrocessione diretta per i calabresi è tutt’altro che scongiurato e ora servirà una reazione in casa di un Pisa che sta a sua volta attraversando un momento complicato. Toscani reduci da 3 sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Chievo nel posticipo di lunedì scorso, e play off ora lontani per i nerazzurri che vedono l’Ascoli quintultimo a 6 punti di distanza: ancora un margine rassicurante ma che non può assottigliarsi ancora per non vedere la squadra allenata da D’Angelo costretta a un finale di campionato bollente.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Cosenza allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gori; Pisano, De Vitis, Caracciolo; Birindelli, Siega, Marin, Mazzitelli, Lisi; Marsura, Marconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Gerbo, Kone, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Carretta, Trotta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Pisa Cosenza, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.05 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

