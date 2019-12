Diretta Pisa Cosenza/ Streaming video DAZN: toscani per i playoff (Serie B)

Pisa Cosenza sarà diretta dal signor Prontera e va in scena domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa: sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo il blitz vincente di Trapani, i toscani ripartono con la consapevolezza di poter puntare a un posto nei play off, con l’ottavo posto agganciato proprio la settimana scorsa anche grazie alle sconfitte incassate da Crotone e Perugia. Arriva un Cosenza in crisi, che non vince dall’impegno interno contro la Cremonese dello scorso 4 novembre e che ha ottenuto solamente 3 punti nelle ultime 5 partite disputate. I silani inoltre non vincono una partita in trasferta dallo scorso 18 novembre sul campo del Cittadella e in classifica si ritrovano terzultimi, a -3 dalla Juve Stabia e a -5 dal Venezia che pur occupano i due posti che porterebbero alla disputa dei play out. Numeri che cominciano a farsi pesanti ma non sarà facile sovvertirli su un campo come quello dell’Arena Garibaldi, dove il Pisa in questa stagione ha perso solo contro Empoli ed Entella, dimostrando di saper sfruttare con buon profitto la spinta dei propri tifosi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cosenza, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pisa Cosenza, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Pisa allenato da Luca D’Angelo sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gori; Birindelli, Aya, Benedetti; Lisi; De Vitis, Gucher, Pinato; Minesso; Moscaredelli, Fabbro. Risponderà il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Baez, Bruccini, Sciaudone, D’Orazio; Riviere, Litteri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Pisa Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.30, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.15, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



