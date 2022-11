DIRETTA/ Pisa Cosenza video streaming tv: molti pareggi negli ultimi precedenti

DIRETTA PISA COSENZA: IL TESTA A TESTA

Ora soffermiamoci per la diretta di Pisa Cosenza sui precedenti tra le due squadre. La gara non ha una storia così importante, dal 2000 a oggi le due compagini si sono incontrate in Toscana per appena quattro volte. Il bilancio è nettamente in equilibrio con una vittoria a testa e due pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando il 30 aprile del 2022 il match terminò col risultato finale di 1-1, gara aperta dall’autogol di Venturi al sesto e pareggio su rigore di Liotti al 79esimo. Il Pisa non vince in casa contro questo avversario dalla sfida precedente il 17 aprile del 2021 una gara terminata addirittura 3-0 ma rimasta a reti inviolate fino all’inizio della ripresa.

Diretta/ Benevento Pisa (risultato finale 0-0): nessun gol al Vigorito!

I gol furono siglati da Gucher, Mazzitelli e Marin. Il Cosenza ha vinto all’Arena Garibaldi il 22 dicembre del 2019 per 1-3. Gli ospiti erano andati in triplo vantaggio nel primo tempo con i gol di Riviere, Broh e ancora Riviere. Nella ripresa in tre minuti la squadra di casa poteva riaprirla dopo il gol di Birindelli però Moscardelli sbagliava un calcio di rigore. Nel finale arrivava un rosso per Marin. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Cosenza Frosinone (risultato finale 1-2): la decide Mulattieri!

PISA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Pisa Modena (risultato finale 4-2): emozioni a non finire e gioia toscana!

PUNTI CHE PESANO…

Pisa Cosenza, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Toscani reduci da 6 risultati utili consecutivi e soprattutto capaci di cambiare decisamente passo dopo il ritorno di Luca D’Angelo in panchina, nerazzurri in rimonta dall’ultimo posto e ora al confine della zona play out, a quota 11 punti proprio a braccetto con il Cosenza.

I silani hanno iniziato bene il campionato ma sono stati costretti a frenare tanto che il club ha deciso per l’avvicendamento in panchina tra Dionigi e William Viali, con i rossoblu che hanno perso anche nell’ultima uscita casalinga in campionato contro il Frosinone. 1-1 il 30 aprile scorso nell’ultimo precedente a Pisa tra le due squadre, al 17 aprile 2021 con un 3-0 risale l’ultima vittoria interna toscana, l’ultimo precedente a sorridere al Cosenza è stato quello del 22 ottobre 2019, calabresi vincenti all’Arena Garibaldi col punteggio di 1-3.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livieri; Calabresi, Rus, Hermannsson, Beruatto; Toure, Nagy, Marin; Morutan; Sibilli, Gliozzi. Risponderà il Cosenza allenato da William Viali con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso, Merola; Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA