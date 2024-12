DIRETTA PISA COSENZA, TESTA A TESTA

Passiamo al momento della diretta di Pisa Cosenza dove vedremo insieme i precedenti delle due squadre, il nostro obiettivo rimane sempre quello di capire chi tra le due compagini ha il favore o meno della storia dalla sua, nel farlo però rivivremo qualche episodio di una rivalità che ormai dura da cinque anni in Serie B, unico campionato dove si è giocata questa sfida. In totale abbiamo dieci precedenti prima della gara che andremo a commentare quest’oggi, quattro le vittorie della squadra calabrese contro le tre invece dei nerazzurri.

Le partite che mancano all’appello, ovvero tre, sono invece terminate con un segno X. L’ultimo match risale alla scorsa stagione, quella volta però si è giocato in toscana. In quel caso il risultato fu un 1-1 con le reti di Tutino e Caracciolo, vedremo invece oggi chi avrà la meglio visto che le statistiche di questa sfida sono davvero molto interessanti. Rimanete insieme a noi perché tra poco sarà diretta di Pisa Cosenza! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISA COSENZA STREAMING VIDEO: COME VEDERLA IN TV?

La visione della diretta Pisa Cosenza sarà garantita dal solito servizio di DAZN. la diretta sarà fruibile anche comodamente in streaming video su cellulare e computer grazie all’applicazione dedicata.

I NERAZZURRI CERCANO I TRE PUNTI

La diretta Pisa Cosenza va in scena domenica 1 dicembre 2024 alle ore 15:00. I toscani hanno subito la loro seconda battuta d’arresto in questa stagione nello scorso turno contro la Carrarese, perdendo in questo modo la vetta della classifica finendo addirittura in terza posizione con trenta punti, gli stessi dello Spezia davanti a causa di una migliore differenza reti, lasciando il primato nelle mani del Sassuolo.

Gli ospiti però non hanno certo l’intenzione di ricoprire il ruolo di vittime sacrificali e vorrebbero anzi proseguire la striscia di risultati utili positivi che dura ormai da diverse partite e che ha inoltre permesso ai rossoblu di portarsi in quattordicesima posizione con quindici punti.

FORMAZIONI PISA COSENZA: COSA ASPETTARSI?

Proviamo, aspettando l’avvio delle ostilità, a capire quali sono le scelte dei due allenatori sulle probabili formazioni della diretta Pisa Cosenza. Mister Inzaghi dovrebbe riconfermare il 3-4-2-1 senza lo squalificato Toure con Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Piccinini, Hojholt, Abildgaard, Angori, Arena, Vignato, Lind.

Il tecnico del Cosenza dovrebbe invece riconfermare senza dubbi puntando ancora una volta sul 3-4-1-2 con Micai in porta, Martino, Dalle Mura e Caporale sulla linea di difesa, Ricciardi, Kouan, Charlys e Ricci a formare il centrocampo, Florenzi da trequartista agirà infine alle spalle della coppia d’attacco che sarà costituita da Strizzolo e Mazzocchi.

PISA COSENZA, LE QUOTE

Infine, per gli amanti del gioco d’azzardo lecito, ovviamente, dedichiamo un ultimo breve excursus sul pronostico e sulle quote della diretta Pisa Cosenza per capire come orientare una eventuale scommessa. Se si considera quanto pagato ad esempio da Snai, i padroni di casa sembrano essere senza dubbio favoriti per il successo finale dando l’1 infatti a 1.87. Gli ospiti hanno invece molte meno chances di imporsi in trasferta, con il 2 fissato addirittura a 4.00, mentre ci sono qualche probabilità in più che il match possa concludersi con un pareggio e l’x viene dato a 3.35.