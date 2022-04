DIRETTA/ Pisa Cosenza video streaming tv: perfetto equilibrio negli ultimi anni

DIRETTA PISA COSENZA: TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Pisa Cosenza: una partita delicata per entrambe le squadre (sia pure per obiettivi diversi) che in epoca recente si è giocata abbastanza, visto che questa è la terza stagione consecutiva in cui le due squadre sono avversarie in Serie B ma poi c’è anche un doppio incrocio nel 2010-2011. Con uno 0-0 all’Arena Garibaldi nell’agosto 2000, per il girone di Coppa Italia, arriviamo a un totale di 8 gare nel terzo millennio: la metà è terminata in parità e abbiamo due vittorie a testa, dunque bilancio in totale equilibrio anche per quanto riguarda i successi esterni, che sono infatti uno per parte.

Il Pisa non batte il Cosenza in casa da un anno, perché era il 17 aprile 2021 quando la partita era stata decisa da Robert Gucher, Luca Mazzitelli e Marius Marin, tre gol tutti arrivati nel primo tempo; nel campionato precedente invece la squadra calabrese, che avrebbe vinto anche la partita di ritorno al San Vito (giocata a porte chiuse nel post lockdown) aveva espugnato l’Arena Garibaldi nonostante si trovasse in zona retrocessione. Emmanuel Rivière aveva realizzato una doppietta, in mezzo era arrivato il gol di Jérémie Broh e così si era chiuso il primo tempo, nella ripresa la rete di Samuele Birindelli aveva semplicemente reso meno pesante il passivo per la squadra toscana. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Pisa Cosenza in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

FACILE PER I PADRONI DI CASA!

La diretta di Pisa Cosenza, partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena sabato 30 aprile a partire dalle ore 14.00 all’Arena Garibaldi. Le due squadre si contenderanno punti preziosi per le sorti di questa stagione, seppure con obiettivi opposti. I padroni di casa – attualmente al quarto posto – infatti sognano la promozione diretta, mentre gli ospiti – al momento al diciassettesimo posto – lottano per la salvezza.

La classifica dunque dà per favoriti i toscani, i quali però nello scorso turno hanno commesso un passo falso. In casa del Lecce, ora capolista, è arrivata infatti una sconfitta, che li ha allontanati dalla vetta. Il salto di categoria è ancora possibile, ma la concorrenza è fitta. I calabresi al contrario sono reduci dalla vittoria contro l’ormai retrocesso Pordenone. Nonostante i tre punti conquistati, però, rimangono ancora in zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Cosenza rivelano che ci sarà qualche assente all’Arena Garibaldi in occasione della trentasettesima giornata di Serie B. I padroni di casa dovranno infatti fare a meno dello squalificato Leverbe. Il tecnico Luca D’Angelo dovrebbe dunque schierare i suoi in un 4-3-1-2 così strutturato: Livieri; Birindelli, Hermannsson, Caracciolo, Baruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benati; Puscas, Torregrossa. Gli ospiti invece hanno tutti a disposizione. Il tecnico

QUOTE PISA COSENZA

Le quote della diretta Pisa Cosenza, offerte dall’agenzia di scommesse Bet365, danno per vincitori i toscani, come d’altronde preannuncia anche la stessa classifica di Serie B. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1,50. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 4,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 7,00.

