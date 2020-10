Diretta Pisa Cremonese/ Streaming video DAZN: match tra due outsider (Serie B)

DIRETTA PISA CREMONESE: SFIDA INCERTA!

Pisa Cremonese, che verrà diretta dal signor Gariglio, è il primo posticipo nella 2^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre, all’Arena Garibaldi si affrontano due compagini che hanno i playoff come obiettivo ma che sono partite in maniera diversa. Bene i nerazzurri, sempre affidati a Luca D’Angelo e che hanno ottenuto un pareggio tutto sommato positivo sul campo della Reggiana, poi hanno conquistato il terzo turno di Coppa Italia imponendosi sulla Juve Stabia. Obiettivo raggiunto anche dai grigiorossi di Pierpaolo Bisoli (4-0 all’Arezzo), che però a differenza dei toscani hanno steccato la prima di campionato: pur giocando allo Zini sono caduti contro il Cittadella, e dunque vanno ora a caccia di riscatto immediato e dei primi punti della stagione. Aspettando la diretta di Pisa Cremonese, valutiamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PISA CREMONESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cremonese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con le partite di Serie B, ad eccezione dell’anticipo, è in esclusiva sul portale DAZN che ancora una volta fornisce l’intero programma del campionato cadetto. Bisognerà dunque essere in possesso di un abbonamento per seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CREMONESE

Rispetto a mercoledì D’Angelo cambia: in Pisa Cremonese ci sarà sempre il 4-3-1-2 ma con interpreti diversi, dovremmo allora vedere il ritorno di almeno uno tra Marconi e Vido davanti – Masucci potrebbe essere confermato – con Siega invece schierato da trequartista, mentre a centrocampo Soddimo e Gucher insidiano le maglie che contro la Juve Stabia sono state di Pompetti e De Vitis. Potrebbe giocare ancora Mazzitelli che sarebbe l’unico confermato in mediana; Antonio Caracciolo e Varnier giocheranno a protezione del portiere Perilli, Eros Pisano e Lisi favoriti per le corsie. Tornano i titolari anche per Bisoli: in porta Alfonso, poi una linea difensiva con Nardi e Bianchetti centrali mentre a sinistra ci sarà Alessandro Crescenzi, con la conferma di Fiordaliso a destra. In mediana conferme per Castagnetti e Deli, rientra uno tra Pinato e Gustafson (in ballottaggio), Gaetano potrebbe fare il trequartista dopo la doppietta in Coppa Italia ma se la deve vedere con Buonaiuto, potrebbe eventualmente scalare in mediana confermando l’ex di Perugia e Benevento. Davanti, Strizzolo punta a riprendersi la maglia lasciata a Ceravolo mercoledì, a fargli compagnia sarà eventualmente Zan Celar.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Pisa Cremonese è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,40 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,35 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA