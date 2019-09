Diretta Pisa Cremonese/ Streaming video DAZN: nerazzurri imbattuti (Serie B)

Pisa Cremonese, che sarà diretta dal signor Simone Sozza, rappresenta il primo posticipo serale nella terza giornata della Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di domenica 15 settembre. Attenzione ai nerazzurri, che hanno approcciato molto bene la stagione: neopromossa dalla Serie C attraverso i playoff, la formazione toscana deve ancora perdere la prima partita e soprattutto incassare il primo gol, con Luca D’Angelo che conferma di essere allenatore preparatissimo nella fase difensiva. Sono dunque 4 i punti che il Pisa ha in classifica; uno in meno per la Cremonese, che dopo aver aperto il campionato vincendo a Venezia si è fatta sorprendere dall’Entella allo Zini, e ora ha avuto due settimane per preparare al meglio il riscatto. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Pisa Cremonese, che potrebbe essere una partita decisamente interessante; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Arena Garibaldi, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Cremonese non sarà disponibile sui canali tradizionali del nostro Paese: infatti il campionato di Serie B è trasmesso dalla piattaforma DAZN, che già dallo scorso anno offre ai suoi abbonati le partite del torneo cadetto in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa potrete utilizzare una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CREMONESE

D’Angelo perde Simone Benedetti per squalifica: in Pisa Cremonese la difesa dovrebbe dunque essere completata da Belli (favorito su Meroni), che può arretrare al fianco di Aya e De Vitis a protezione di Gori. Sulle corsie laterali dunque dovrebbero essere confermati Lisi e Minesso, mentre a comandare il gioco sarà Marin che avrà al suo fianco Gucher e Verna; Marconi e Masucci compongono invece il tandem offensivo per la squadra di casa. La Cremonese può contare sul nuovo arrivato Ceravolo, verosimilmente titolare in attacco: a lasciargli spazio dovrebbe essere Palombi con la conferma di Daniel Ciofani, più difficile che Massimo Rastelli decida di schierare il tridente. A centrocampo dunque si gioca ancora a tre, o meglio a cinque perchè Mogos e Renzetti partiranno da questa linea; Deli e Arini si divideranno i compiti di regia, mentre l’altra mezzala sarà Castagnetti. I grigiorossi avranno la difesa a tre: Ravanelli, Antonio Caracciolo e Claiton dos Santos si dispongono in linea a proteggere il portiere Agazzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Pisa Cremonese indicano nella formazione nerazzurra quella favorita per la vittoria: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,75 volte la somma messa sul piatto, ma guardando le altre ipotesi scopriamo un forte equilibrio visto che l’ipotesi del segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,90 volte la puntata, e il segno 2 per il successo esterno porta in dote una vincita corrispondente a 2,80 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA