Presentazione della diretta Pisa Cremonese, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA PISA CREMONESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente la diretta Pisa Cremonese si gioca e apre questa nuova giornata di Serie A, lo possiamo considerare un appuntamento con la storia perché questa partita, che ci ha tenuto compagnia in epoca recente nel campionato cadetto, per la prima volta di sempre va in scena nella massima serie del calcio italiano. Questo, volendo considerare solo la Serie A a girone unico: gli archivi infatti riportano di quattro sfide, che sono anche le prime di sempre, tra il 1923 e il 1925 per quello che era conosciuto ancora come campionato di Prima Divisione, ben diverso da come sarebbe stato organizzato quattro anni dopo.

Curiosamente, qui troviamo due vittorie a testa e sempre in casa; possiamo citare l’ultima del Pisa maturata con un netto 3-0, le cronache indicano in un rigore di Leone Scotti e la doppietta di Athos Artigiani i gol decisivi. Adesso però spazio alla cronaca del campo all’Arena Garibaldi: ecco le formazioni ufficiali, comincia la diretta Pisa Cremonese! PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Alberto Gilardino. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez; Vardy. All. Davide Nicola. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Pisa Cremonese streaming video, dove vedere la partita

La diretta Pisa Cremonese sarà in campo alle 20.45 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea ugualmente su Dazn e Sky Sport, per accedere allo streaming del primo servirà un abbonamento per i piani Standard, Plus e MyClub Pass mentre l’abbonamento al secondo permetterà di sintonizzarsi ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) e allo streaming su SkyGo e NowTv.

Toscani ancora a secco di vittorie

L’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A sarà la diretta Pisa Cremonese che si giocherà all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, la sfide sarà l’occasione di vedere una partita tra due delle tre neopromosse dalla Serie B che stanno però vivendo due stagioni molto diverse, i neroblù infatti stanno faticando a ottenere risultati positivi e sono ancora a secco di vittorie, con il pareggio 2-2 in casa del Torino però sono diventate quattro le partite consecutive senza sconfitta che permettono ai toscani di essere fuori dalla zona retrocessione al diciassettesimo posto con 6 punti.

Per i grigiorossi invece la stagione sta andando decisamente meglio del previsto visto che hanno già conquistato 14 punti con i quali hanno ottenuto il decimo posto, superando e anche di molto le aspettative di inizio anno che vedevano una salvezza difficile, merito sicuramente agli innesti fatti in estate che hanno permesso di non sfigurare anche nella sconfitta 1-2 contro la Juventus.

Pisa Cremonese, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Pisa Cremonese i cambi che i due allenatori Alberto Gilardino e Davide Nicola faranno saranno minimi rispetto all’ultima settimana, per questo nel 5-3-2 dei toscani dovrebbero esserci Semper tra i pali, Leris e Touré sulle fasce con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli a completare il reparto, Akinsanmiro, Hojholt e Vural in mezzo al campo e davanti la coppia Meister e Moreo. Per quanto riguarda i lombardi invece il modulo sarà un 3-5-2 con Auderto in porta, Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte e Floriani Mussolini a centrocampo e in attacco Vardy insieme a Bonazzoli.

Pisa Cremonese, quote e pronostico finale

Per chi è interessato ai siti di scommesse ecco i valori che Sisal ha assegnato ai possibili risultati finali della diretta Pisa Cremonese, che con molta sorpresa, vedono i toscani nettamente favoriti sugli avversari, la vittoria neroblù infatti è fissata a 2.15 ed è considerata la più facile da verificarsi. La vittoria dei grigiorossi nonostante il momento della squadra lombarda invece è considerata la più difficile da vedere e per questo è data a 3.40, infine il pareggio è quotato a 2.85, a metà strada, come risultato possibile ma comunque non troppo vicino alla realtà.