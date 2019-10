Diretta Pisa Crotone/ Streaming video DAZN: quote, calabresi favoriti (Serie B)

Pisa Crotone, che va in scena domenica 20 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Solo due punti nelle ultime quattro partite disputate dai toscani, che avevano iniziato molto bene il loro campionato del ritorno in Serie B, trovandosi però poi di fonte a difficoltà probabilmente fisiologiche per una neopromossa. Dall’altra parte il Crotone battendo 3-1 l’Entella in casa ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva prima della sosta, guadagnandosi così il secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Benevento capolista: trovando la giusta continuità i calabresi potrebbero dimenticare la scorsa stagione e rilanciarsi ai livelli degli anni precedenti che avevano portato alla storica promozione in Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Crotone, domenica 20 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CROTONE

Le probabili formazioni di Pisa Crotone, domenica 20 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Il Pisa del tecnico Luca D’Angelo sarà schierato con un 3-5-2: Aya, De Vitis, Varnier; Lisi, Di Quinzio, Gucher, Marin, Belli; Marconi, Masucci. Risponderà il Crotone allenato da Giovanni Stroppa schierato con un 3-5-2: Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pisa Crotone, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione calabrese. Vittoria interna quotata 2.75, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.60. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato invece 1.65.



