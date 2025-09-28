Diretta Pisa Fiorentina streaming, video, tv: quote, probabili formazioni dall'Arena Garibaldi-Stadio Anconetani per la quinta giornata di Serie A 2025/2026

DIRETTA PISA FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio frizzante in questa diretta di Pisa Fiorentina, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma già diverse emozioni nei primi minuti. La prima occasione è stata per la Fiorentina: all’8’ Moise Kean ha provato la conclusione dalla distanza, sfiorando il palo sinistro con un destro potente che aveva fatto tremare i tifosi nerazzurri.

Il Pisa ha risposto poco dopo con una chance clamorosa per Nzola: l’attaccante si è avventato su un cross perfetto dalla destra e di testa ha colpito con forza, ma il pallone si è stampato sulla traversa a portiere battuto. Sulla successiva battuta dalla bandierina i padroni di casa non sono riusciti a sfruttare la mischia, con la palla che è terminata direttamente oltre la linea di fondo. Partita subito intensa, con entrambe le squadre a caccia del vantaggio e difese già messe a dura prova. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

È attesissima la diretta Pisa Fiorentina, perché oggi pomeriggio il derby toscano tornerà per la prima volta dal 1994, in Serie A l’ultimo precedente è invece ulteriori tre anni più indietro, cioè nel 1991. Oltre 30 anni di assenza sono un vuoto pesantissimo per una sfida così affascinante e sentita, simbolicamente possiamo dire che le dieci partite più “recenti” (giocate fra il 1986 e il 1994) hanno visto cinque vittorie per la Fiorentina, tre pareggi e due successi per il Pisa, la cui ultima affermazione contro i cugini risale a domenica 28 agosto 1988 in Coppa Italia, l’anno prima in campionato.

Volendo invece fare un bilancio complessivo delle partite in Serie A, la Fiorentina domina con sette successi, sei pareggi e una sola sconfitta su 14 partite. In totale invece la diretta Pisa Fiorentina si è disputata per ventuno volte in contesti ufficiali, con ben dodici vittorie viola, sette pareggi e due soli successi per il Pisa, che all’Arena Garibaldi cercherà quindi una vittoria che sarebbe davvero storica! PISA (3-5-2): Semper; Ant. Caracciolo, Canestrelli, G. Bonfanti; I. Touré, M. Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Léris; M. Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING, VIDEO E TV: COME E DOVE POTER VEDERE LA DIRETTA PISA FIORENTINA

Se non puoi andare allo stadio allora potrai comunque vedere la diretta Pisa Fiorentina in modalità streaming. Servirà in ogni caso possedere un abbonamento valido a DAZN per poter accedere all’applicazione o al sito e selezionare questo evento sportivo così da prenderne comodamente visione.

PISA FIORENTINA, UN DIFFICILE INIZIO DI CAMPIONATO

Si disputerà dalle ore 15:00 di domenica 28 settembre 2025 la diretta Pisa Fiorentina. Presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani si tiene un derby toscano molto sentito come sempre dalle varie città di questa regione ma che vede protagoniste due società che risultano essere un po’ in affanno in questo avvio di stagione.

I padroni di casa hanno ottenuto appena un punticino in quattro partite pareggiando un po’ a sorpresa con l’Atalanta alla prima giornata del torneo. Da quel momento però la squadra allenata da mister Alberto Gilardino ha conosciuto nient’altro che la sconfitta, l’ultima delle quali subita in trasferta contro i Campioni d’Italia del Napoli.

Lo spirito combattivo e le buone cose ammirate contro i partenopei fanno comunque ben sperare i nerazzurri che potrebbero svoltare anche sul piano del morale se avranno la meglio sui gigliati. La squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli non se la passa poi così meglio a quota due nella classifica della Serie A 2025/2026.

I viola sono a loro volta reduci da un KO casalingo subito nel recupero contro il promettente Como. A nulla è quindi servito il gol firmato in apertura di gara da Mandrogora, poi rimontato dalle reti di Kempf e Addai, ma proprio questa delusione potrebbe spingere la Fiorentina a rilanciarsi in maniera importante già in questo turno.

DIRETTA PISA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni individuabili per la diretta Pisa Fiorentina propendono per l’utilizzo del modulo 3-4-2-1 da parte di mister Alberto Gilardino per i nerazzurri con Semper, Canestrelli, A. Caracciolo e Mateus Lusuardi in difesa, I. Tourè, Akinsanmiro, Aebischer ed Angori nel mezzo, Moreo e M. Tramoni da trequartisti e l’ex Nzola come unica punta dall’inizio. La soluzione 3-5-2 con De Gea schermato da Comuzzo, Pongracic e L. Ranieri, Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini e Gosens a centrocampo e Kean con Piccoli in avanti sarà invece quella adottata con discreta certezza dal tecnico Stefano Pioli per i viola.

DIRETTA PISA FIORENTINA, LE QUOTE

Seppur con un margine non certo così difficile da colmare, sembrano essere gli ospiti i favoriti per il successo nela diretta Pisa Fiorentina almeno secondo le agenzie di scommesse. Tenendo ad esempio conto delle quote fornite da Sisal, il 2 che significherebbe la vittoria per i viola è fissato a 2.20 mentre il trionfo dei padroni di casa è pagato a 3.40. Ci sono inoltre maggiori possibilità che l’incontro si concluda con un pareggio, poichè l’x è stato posto a 3.20.