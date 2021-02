Diretta/ Pisa Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: Nesta chiede strada

DIRETTA PISA FROSINONE: SFIDA TRA DUE SQUADRE IN CERCA DI CONTINUITÀ

Pisa Frosinone, in diretta dallo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, in programma martedì 2 febbraio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il recupero della sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Si recupera la sfida che il Frosinone è stato costretto a rinviare a causa dell’emergenza Covid. Da allora però i ciociari non sono riusciti più a vincere in campionato, strappando qualche pareggio in rimonta sicuramente di carattere, ma perdendo scontri diretti come quelli contro Spal e l’ultimo sabato scorso contro l’Empoli che li hanno fatti scivolare fuori dalla zona play off. Il Pisa dalla sua ha fatto delle partite interne una roccaforte, in nerazzurri hanno battuto anche la Reggiana nella loro ultima uscita interna con un gol di Marconi e sono saliti a un solo punto di distanza dai gialloazzurri: il che significa che una vittoria a favore dei toscani in questo scontro diretto sancirebbe il sorpasso in classifica e, di fatto, un cambio della guardia nella rincorsa ai play off per la Serie A.

DIRETTA PISA FROSINONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Frosinone presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Quaini, Marin; Vido; Palombi, Marconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Nesta con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Bardi; Salvi, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Carraro, Kastanos; Tribuzzi, Rohden; Novakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pisa Frosinone: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.65 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA