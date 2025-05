DIRETTA PISA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Pisa Frosinone potremmo raccontare della promozione immediata della squadra toscana: la piazza attende questo momento da ben 34 anni e finalmente potrebbe essere arrivato, sembra comunque sia solo questione di tempo e un grande applauso va fatto naturalmente anche a Pippo Inzaghi, che si conferma allenatore top per la cadetteria e che ha saputo ricompattare la squadra dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Spezia, che avrebbero potuto affondare il Pisa e che invece hanno generato quattro successi in cinque giornate, con il solo ko (interno) contro il Modena.

L’ultimo periodo però è stato molto florido anche per il Frosinone, che infatti a oggi sarebbe salvo: per i ciociari c’erano state appena 4 vittorie in 27 giornate, lo stesso numero – tutte in serie – nelle ultime sette con tre pareggi, la squadra non perde da 10 turni e addirittura potrebbe pensare di qualificarsi ai playoff, anche se a dire il vero questo traguardo è parecchio lontano anche e soprattutto per la concorrenza. Salvarsi per come si era messa sarebbe già tantissimo: ancora all’inizio di marzo era penultimo posto in classifica. Spazio a quello che sta per dirci il campo, perché è arrivato il momento: possiamo seguire insieme la diretta Pisa Frosinone! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA FROSINONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Segui la diretta Pisa Frosinone in streaming su DAZN. La piattaforma a pagamento offre infatti ai suoi abbonati la possibilità di vedere la partita di Serie B con i metodi che ormai ben conosciamo, ovvero utilizzando l’applicazione o accedendo al sito web.

PISA FROSINONE, MANCA POCO AD ENTRAMBE

Inizia giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Pisa Frosinone. Presso l’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani i toscani allenati da mister Filippo Inzaghi vogliono compiere un ulteriore passo verso la promozione in Serie A, ormia distante appena quattro punti. I nerazzurri sono appunto secondi in campionato con i loro sessantanove punti conquistati dall’inizio della stagione e sono equidistanti dalla capolista Sassuolo, già promossa, e dallo Spezia, che giocherebe invece i playoff per centrare lo stesso obiettivo. La situazione potrebbe cambiare solo se i liguri dovessero vincere ed i toscani dovessero perdere le quattro partite rimanenti ma anche il recente successo esterno col Brescia fa comunque ben sperare i padroni di casa.

Il Frosinone deve invece ancora trovare la certezza di rimanere in Serie B anche il prossimo anno. I ciociari sono in dodicesima posizione con i loro trentanove punti, a meno cinque dai piazzamenti validi per i playoff ma soltanto quattro punti sopra la zona retrocessione. Dopo aver pareggiato anche contro lo Spezia, i gialloazzurri non si possono permettere di subire sconfitte e devono quantomeno provare a muoversi pure in questo turno per non essere risucchiati nelle retrovie.

DIRETTA PISA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Frosinone ci fanno pensare ad un modulo 3-4-2-1 con Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Tourè, Marin, Solbakken, Angori, Morutan, Meister e Tramoni per quanto riguarda lo schieramento di partenza scelto dai padroni di casa di mister Filippo Inzaghi. Il 3-4-3 con Cerofolini, Monterisi, Lucioni, Bracaglia, Vural, J. Oyono, Bohinen, Marchizza, Ghedjemis, Ambrosino e Kvernadze sarà secondo i rumors la scelta operata invece dal tecnico Bianco per cominciare la sfida con i suoi gialloazzurri.

DIRETTA PISA FROSINONE, LE QUOTE

I bookmakers sembrano tutti credere in un solo vincitore se guardiamo le quote offerte per l’esito finale della diretta Pisa Frosinone. Il successo dei nerazzurri è infatti la soluzione più probabile di come possa finire questo incontro e secondo Sisal l’1 non andrebbe appunto pagato oltre l’1.90. Difficile dunque che i ciociari possano aggiudicarsi i tre punti in palio, con il 2 quotato pensate addirittura a 5.00, ed è più facile che la gara si concluda con un pareggio, dove l’x è fissato infine ad un più accessibile 2.90.