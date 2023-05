DIRETTA/ Pisa Frosinone video streaming tv: quanti pareggi nei precedenti!

DIRETTA PISA FROSINONE: TESTA A TESTA

La diretta di Pisa Frosinone è di certo una delle partite più interessanti di questo turno di campionato. Formazioni che si sono affrontate per l’ultima volta nella gara di andata con uno scialbo 0-0, non ripetendo i precedenti scontri pieni di gol tra il 2021 e 2022 con ben 11 gol in 3 partite. Partendo dal 2005, le partite giocate sono state 24. L’ago della bilancia cade dalla parte della parte dell’equilibrio con ben 10 pareggi tra le due formazioni. Poi 8 vittorie per il Frosinone contro le 6 vittorie per il Pisa.

Dei 10 pareggi, ben 6 sono arrivati con il risultato di 0-0, dunque il 60%. Per gli amanti delle statistiche, considerando le 24 partite, il risultato di 0-0 è capitato ben 1 volta ogni 6 incontri tra le due formazioni. Tra i precedenti da ricordare, c’è sicuramente quello del 2006 con la vittoria per 4-0 del Frosinone nel campionato di Serie C1 girone B. Altro successo degno di nota è quello del Pisa, in casa ciociara, per 1-5. Era la 23esima giornata del campionato di Serie B. (Marco Genduso)

PISA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TOSCANI FAVORITI!

Pisa Frosinone, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. I Ciociari tornano in campo dopo la grande festa, il 3-1 inflitto alla Reggina allo “Stirpe” è valso la terza promozione in Serie A per il Frosinone nella storia, con i gialloazzurri ora chiamati a gestire 4 punti di vantaggio sul Genoa per chiudere il campionato in prima posizione.

Momento nero per il Pisa che perdendo ad Ascoli nell’ultimo turno disputato ha perso la quarta sfida nelle ultime 5 disputate, in cui i toscani sono riusciti a raccogliere un solo punto restando comunque al settimo posto in zona play off ma con un vantaggio minimo sulle inseguitrici. All’andata pari a reti bianche in Ciociaria, ultimo precedente a Pisa datato 15 gennaio 2022 e vinto dal Frosinone col punteggio di 1-3.

PROBABILI FORMAZIONI PISA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Pisa Frosinone match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

PISA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

