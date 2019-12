Diretta Pisa Frosinone/ Streaming video tv: i nerazzurri per l’aggancio (Serie B)

Pisa Frosinone, diretta dall’arbitro Illuzzi di Molfetta oggi, domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15.00, si disputerà presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Pisa Frosinone vedrà entrambe le squadre reduci da due sconfitte consecutive in campionato: dopo il ko in casa contro il Cosenza il Pisa ha ceduto a Santo Stefano sul campo dell’Ascoli. Il Frosinone era stato battuto di misura dalla capolista Benevento e il 26 si è fatto beffare in casa (primo ko stagionale subito tra le mura amiche dello stadio Benito Stirpe) dal Crotone proprio nelle battute finali del match. Sconfitte che hanno avuto un peso sulla classifica. Il Pisa è scivolato indietro fino ad avere 2 soli punti di vantaggio sulla zona play out, il Frosinone era arrivato a sfiorare il secondo posto e la possibilità della promozione diretta, ora è al confine della zona play off con gli stessi punti di Salernitana ed Entella e vede il Pordenone secondo in classifica lontano ben 5 lunghezze. I ciociari dovranno cercare di superare le difficoltà in trasferta di questa stagione, dove hanno vinto solo in un’occasione a Castellammare di Stabia. Il Pisa veniva da 3 vittorie consecutive in casa prima di subire 2 ko di fila contro Entella e Cosenza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Frosinone non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PISA FROSINONE

Adesso è giunto il momento di analizzare le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pisa Frosinone presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il Pisa allenato da Luca D’Angelo sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Gori; Aya, Benedetti, Meroni; Belli, Pinato, Di Quinzio, De Vitis, Verna; Asencio, Moscardelli. Risponderà il Frosinone guidato in panchina da Alessandro Nesta, con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Matarese, Zampano, Ariaudo, Capuano; Brighenti, Haas, Maiello, Paganini; Novakovich, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Pisa Frosinone di Serie B, ecco che l’agenzia Snai propone a 3.80 la quota relativa al successo interno, a 3.10 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 2.10 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 2.15 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 1.65.



