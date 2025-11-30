Diretta Pisa Inter streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Toscana per la Serie A, oggi domenica 30 novembre 2025

DIRETTA PISA INTER: MATCH TUTTO NERAZZURRO E MOLTO DELICATO

Dopo 34 anni di assenza, il ritorno della sfida tutta nerazzurra in Serie A cade in un momento molto delicato e quindi la diretta Pisa Inter sarà davvero molto significativa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 30 novembre 2025, dal momento che la partita allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani dovrà darci risposte chiare.

Il Pisa di Alberto Gilardino meriterebbe di più in classifica, ma ha subito alcuni pareggi beffardi, ultimo quello contro il Sassuolo lunedì sera, che lasciano i nerazzurri toscani in una posizione di classifica molto delicata sebbene il Pisa non perda dal 5 ottobre scorso, quindi quasi due mesi fa, segnale di una squadra che da neopromossa sta facendo molto bene.

Per l’Inter di Cristian Chivu invece la ripartenza dopo la sosta è stata horror, con le sconfitte nel derby e poi a Madrid in Champions League, magari anche con una certa dose di sfortuna, ma che hanno riaperto le domande su una squadra che potenzialmente è la migliore d’Italia (e da un certo punto di vista continuiamo a ritenerla tale), ma che cade troppo spesso negli stessi errori.

Insomma, fatte le debite proporzioni potremmo dire che entrambe le squadre puntano al riscatto oggi nella diretta Pisa Inter. Per i padroni di casa questa volta potrebbe andare benissimo anche un pareggio, l’Inter invece dovrà tornare dalla città della Torre Pendente con una vittoria, altrimenti il momento si farebbe davvero delicato…

DIRETTA PISA INTER IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Pisa Inter in tv sarà un’esclusiva Dazn, quindi con le modalità consuete per la diretta streaming video di sette partite su dieci a ogni turno di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI PISA INTER

Non mancano i temi d’interesse nemmeno nelle probabili formazioni per la diretta Pisa Inter. Alberto Gilardino punterà su Nzola in attacco, sostenuto da Tramoni e Leris, anche se potrebbe esserci spazio anche per Moreo e in questo caso farebbe da esterno di centrocampo il franco-algerino, a discapito di Angori. Un altro ballottaggio caldo è quello fra Piccinini e Vural a centrocampo, infine davanti a Semper c’è ancora una maglia da assegnare in difesa, se la contendono Calabresi e il veterano Albiol.

Cristian Chivu deve a sua volta dosare il turnover: Madrid oltre alla sconfitta in extremis ha portato anche un acciacco per Zielinski, in compenso sta tornando Mkhitaryan, ma oggi pomeriggio potrebbe avere la meglio Sucic. In difesa si potrebbe rivedere Acerbi, ma spera in una maglia da titolare anche De Vrij, Carlos Augusto invece potrebbe essere ancora dirottato a destra stante l’assenza di Dumfries, infine davanti ci dovrebbe essere la ThuLa.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai indicano comunque una notevole fiducia negli ospiti, il segno 2 varrebbe appena 1,30 nel pronostico sulla diretta Pisa Inter. Un pareggio potrebbe essere intrigante valendo 5,25 volte la giocata, infine un successo del Pisa varrebbe la gioia dell’Arena Garibaldi e 9,00 volte la posta per voi.