DIRETTA PISA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Pisa e Juve Stabia è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa si rendono pericolos verso il 12′ con Moreo, chiuso da Quaranta dopo che Bellich era rimasto a terra a causa di un colpo di Canestrelli. Ecco le formazioni ufficiali: PISA (3-4-2-1) – Semper; Caracciolo, Canestrelli, Rus; Touré, Hojholt, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. Allenatore: Inzaghi. JUVE STABIA (3-4-1-2) – Thiam; Ruggero, Quaranta, Bellich; Floriani Mussolini, Pierobon, Buglio, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante. Allenatore: Pagliuca. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Cesena Pisa (1-1)/ Gol e highlights: pari di La Gumina in dieci uomini! (Serie B, 16 febbraio 2025)

Diretta Pisa Juve Stabia, come seguire la partita in diretta streaming video

Per seguire la diretta Pisa Juve Stabia delle 15.00 sarà necessario che i tifosi e gli interessati siano in possesso di un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass gli unici in possesso del campionato, si dovrà quindi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o in alternativa tramite la piattaforma di streaming di Dazn

DIRETTA/ Cesena Pisa (risultato finale 1-1): La Gumina trova il pari! (Serie B, oggi 16 febbraio 2025)

SI GIOCA!

Adesso è il momento dei numeri per la diretta di Pisa Juve Stabia, due squadre che oggi potrebbero davvero dar spettacolo e che quindi vale la pena fermarsi un attimo a studiare i trend delle due squadre da un punto di vista statistico. Iniziamo come di consueto dai toscani, visto che oggi giocheranno in casa. Il Pisa è una delle squadre che fa più passaggi riusciti all’interno della Serie B, seconda solo al Sassuolo con 400 passaggi riusciti ogni giornata. La zona preferita per sgenare è la fascia destra, dove nascono il 18% delle azioni che poi portano ad una rete. Attenzione però che nelle ultime tre partite la squadra nerazzurra ha subito in media 1,2 gol.

DIRETTA/ Juve Stabia Cosenza (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Fortini! (16 febbraio 2025)

Quasi mezza rete in più rispetto alla media stagionale. La Juve Stabia invece nello stesso campionae di partite ha segnato 1,5 gol, me 0,3 in più rispetto a quello a cui ci ha abituato all’interno di questa stagione. Vediamo poi se si concretizzerà all’interno del rettangolo da gioco. Sicuramente il Pisa ha una buona occasione oggi, ma questo non significa che la Juve Stabia non possa mettere in difficoltà la squadra di casa in qualche modo. Passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Pisa Juve Stabia, il commento live ci aspetta. (agg. Gianmarco Mannara)

Le due squadre

La diretta Pisa Juve Stabia sarà valida per la ventisettesima giornata della Serie B e vedrà scontrarsi due squadre che stanno disputando un ottimo campionato e che stanno lottando per le posizioni più alte della classifica, i padroni di casa sono una delle squadre migliori della competizione, sono secondi in classifica con 54 punti e vogliono mantenere la posizione valida per la promozione diretta.

Gli ospiti sono una delle sorprese di questa stagione sono in piena corsa playoff e con 39 punti guadagnati fino ad ora occupano il sesto posto in classifica, se dovessero vincere però potrebbero raggiungere il 4 posto che vorrebbe dire saltare un turno per la promozione. Il Pisa si presenta alla partita dopo un pareggio 1-1 in casa di un Cesena in dieci uomini, La Juve Stabia invece arriva da una vittoria 3-0 contro il Cosenza

Pisa Juve Stabia, probabili formazioni

Per la diretta Pisa Juve Stabia difficile dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-4-2-1 scelto nell’ultima giornata da Filippo Inzaghi con Semper tra i pali, Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti i tre difensori centrali, Touré e Angori sulle fasce con Piccinini e Marin a completare il centrocampo, Meister unica punta supportato alle spalle da Tramoni e Moreo.

Gli ospiti saranno schierati dal mister Nazzareno Tarantino con un 3-4-1-2 che prevede Thiam in porta, Quaranta, Peda e Ruggero in difesa, Rocchetti e Andreoni gli esterni, Leone e Buglio in mezzo al campo, Piscopo trequartista in supporto della coppia d’attacco Adorante e Candellone.

Scommesse Pisa Juve Stabia, quote e pronostico

La diretta Pisa Juve Stabia è una sfida di alto livello e che sicuramente regalerà grandi emozioni, tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronti visto che a scontrarsi sono due ottime squadre allenate bene e con un’idea di calcio offensiva, entrambe le squadre vorranno cercare la vittoria, chi per mantenere il distacco sulle inseguitrici e chi vuole scalare posizioni in classifica, questo potrebbe aprire un po’ gli spazi in difesa e favorire la squadra messa meglio fino a questo momento ovvero i padroni di casa.

Anche i siti di scommesse, come Sisal, danno questa lettura alla partita con la vittoria del Pisa quotata a 1.85, quota del pareggio a 3.25 e quota della vittoria della Juve Stabia data a 4.50