Diretta Pisa Lazio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Arena Garibaldi-Stadio Anconetani per la nona giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA PISA LAZIO (RISULTATO 0-0): GILARDINO NE CAMBIA TRE INSIEME

La Lazio inizia il secondo tempo con Pedro in campo al posto di Dia, nel Pisa c’è Calabresi al posto di Denoon. Al 4′ tiro-cross insidioso di Tramoni che chiama Provedel alla presa in due tempi, poi ancora Tramoni mette in difficoltà Luca Pellegrini con una conclusione che si ferma tra i piedi del terzino, che ripiega in calcio d’angolo. Sul conseguente corner pericoloso il Pisa con una spizzata di testa di Canestrelli, al 13′ doppio cambio per Sarri con Lazzari e Vecino che prendono il posto di Luca Pellegrini e Basic. Al 16′ deve alzare bandiera bianca Mario Gila per un problema fisico, Sarri costretto subito al quarto cambio inserendo Provstgaard. Ammonito Cuadrado per aver fermato una ripartenza di Lazzari, quindi Isaksen prova a sorprendere Semper sul suo palo, ma senza fortuna. Gilardino si gioca tre cambi al 21′: Moreo, Leris e Akinsamiro prendono il posto di Cuadrado, Tramoni e Marin. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PISA LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono ben tre opzioni per seguire la diretta Pisa Lazio a partire dallo streaming offerto da Now Tv. Lo stesso discorso vale anche per DAZN e pure Sky garantirà questa modalità di fruizione dell’evento grazie all’applicazione Sky Go. In televisione l’appuntamento è sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

PALO DI BASIC!

Al 25’ il Pisa sfiora il vantaggio: Cuadrado rientra sul destro e serve in area Touré, che approfitta di un errore di Pellegrini ma, solo davanti a Provedel, calcia sul fondo. La Lazio reagisce e costruisce due nitide occasioni: al 32’ Zaccagni serve Isaksen in area, ma il tiro di prima intenzione del danese, da posizione favorevole, viene respinto da Semper. Pochi minuti dopo, al 36’, Basic va vicino al gol con una potente conclusione da fuori area deviata sul palo dal portiere toscano. Al 41’ arriva il primo giallo del match, sanzionato a Denoon per un intervento duro su Zaccagni. Nel recupero un retropassaggio impreciso di Basic rischia di innescare Nzola, ma Romagnoli interviene con tempismo evitando guai. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con occasioni da entrambe le parti ma senza reti. (agg. di Fabio Belli)

SEMPER ATTENTO SU BASIC!

Alla Cetilar Arena si gioca sotto una pioggia intensa che condiziona fin da subito il match. Il Pisa parte con maggiore intraprendenza e al 7’ costruisce la prima occasione: Nzola appoggia per Tramoni, che calcia dal limite ma manda il pallone fuori. La squadra di Gilardino gestisce il possesso con pazienza, cercando il varco giusto senza forzare le giocate. Al 14’ i toscani recuperano un buon pallone oltre la metà campo, ma l’azione sfuma per un passaggio impreciso di Tramoni verso Cuadrado. La Lazio si fa vedere al 17’: Isaksen sfonda sulla destra e serve al centro Dia, che però non riesce a controllare né a concludere, ignorando alle sue spalle Zaccagni, meglio posizionato. Al 22’ i biancazzurri cercano il vantaggio con Basic, servito in profondità da Romagnoli, ma il suo tiro angolato trova Semper attento a bloccare. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Concentriamoci sui numeri della diretta di Pisa Lazio, in maniera tale da capire chi tra queste due squadre avrà il favore del pronostico da un punto di vista matematico. Per farlo ci affideremo alle statistiche prodotte dalle due squadre fino a questo momento della stagione. Il Pisa arriva con una buona solidità di base e un’identità precisa: 53% di possesso medio, 1,5 xG, e un baricentro piuttosto compatto (recupero palla medio a 36 metri). Il 62% delle azioni pericolose nasce dalle corsie laterali, con una spiccata propensione al cross (21 traversoni di media a gara). Difensivamente, i toscani concedono poco (0,9 xGA, 3,7 tiri nello specchio). La Lazio risponde con una manovra più fluida e un possesso dominante: 61% di controllo palla, 2,1 xG, 1,8 xA, e un’alta frequenza di combinazioni centrali (69% delle azioni offensive).

Gli ospiti mantengono un ritmo di gioco elevato (10,9 km percorsi medi per giocatore) e una precisione nel passaggio dell’87%, tra le più alte del campionato. Il Pisa segna soprattutto nella ripresa (57% dei gol dopo il 60’), mentre la Lazio tende a colpire subito (43% entro il 25’). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,4 ammonizioni per parte), ma più falli tattici dei nerazzurri (16,1 contro 12,7). Ora via al commento live a partire dalle formazioni ufficiali per la diretta Pisa Lazio, si parte! PISA (3-4-2-1): Semper; Ant. Caracciolo, Canestrelli, Denoon; I. Touré, Aebischer, M. Marin, Angori; Cuadrado, M. Tramoni; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (agg. Gianmarco Mannara)

PISA LAZIO, TOSCANI ANCORA SENZA VITTORIE

Si gioca giovedì 30 ottobre 2025 dalle ore 20:45 per la diretta Pisa Lazio. Presso l’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani scendono in campo quest’oggi due compagini molto lontane in classifica ma entrambe desiderose quantomeno di ripetere i risultati ottenuti nello scorso turno di campionato anche in questa nona giornata di Serie A.

I toscani arrivano dal pareggio per 2 a 2 conquistato addirittura a San Siro con l’ex capolista Milan. Allo Stadio Meazza il tecnico Alberto Gilardino ed i suoi calciatori hanno persino sfiorato il successo ribaltando lo svantaggio iniziale dovuto alla rete di Leao con i gol di Cuadrado su calcio di rigore e Nzola ma Athekame ha poi ripristinato l’equilibrio.

I quattro punti, gli stessi della Fiorentina, ottenuti dall’inizio della stagione 2025/2026 non rispecchiano quanto visto a Milano ed i nerazzurri puntano a migliorare la propria situazione essendo al momento in diciannovesima posizione, e quindi penultimi, davanti soltanto al Genoa, comunque distante una sola lunghezza.

La Lazio è invece reduce dall’importante vittoria ottenuta contro la Juventus per a 1 a 0 all’Olimpico che ha decretato l’esonero di Igor Tudor da allenatore dei bianconeri. I biancocelesti a cui era bastato un gol di Basic in avvio di partita per aver ragione dei piemontesi, sperano di ripetersi contro un avversario che sulla carta risulta decisamente più abbordabile.

PISA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Lazio: mister Gilardino dovrebbe far iniziare il match ai suoi giocatori schierandoli secondo un 3-5-2 con Semper portiere titolare schermato da Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti, Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin e Tourè a centrocampo, Tramoni e Nzola in attacco. Il tecnico Sarri stando alle indiscrezioni punterà invece sul modulo 4-3-3 con Provedel fra i pali, Lazzari, Gila, Provstgaard e Marusic in difesa, Guendouzi, Cataldi e Basic in mediana, Isaksen, Dia e Zaccagni nel reparto offensivo.

DIRETTA PISA LAZIO, LE QUOTE

A partire dalla situazione relativa alla classifica possiamo dire che le quote riguardanti l’esito finale della diretta Pisa Lazio sembrano essere ovviamente favorevoli ai biancocelesti. Gli ospiti secondo Sisal vengono pagati vincenti a non più di 2.10 mentre il successo dei padroni di casa è dato a 3.75. L’agenzia di scommesse sportive ritiene dunque che ci siano maggiori chances che la sfida termini piuttosto con un pareggio, ricordando che il segno x è stato quotato a 3.25.