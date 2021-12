Diretta/ Pisa Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA PISA LECCE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La sfida Pisa Lecce, che sta per cominciare sul campo di gioco dell’Arena Garibaldi di Pisa, nella quale la squadra toscana allenata da Luca D’Angelo si misura con i pugliesi del Lecce, con allenatore Marco Baroni, vedrà la direzione dell’esperto arbitro internazionale Daniele Orsato della sezione di Vicenza. Per l’arbitro veneto si tratta della seconda direzione in stagione in serie B, e nella precedente ha diretto la sfida tra Cremonese e Pisa terminata in pareggio per 1 – 1 e nella quale ha estratto quattro cartellini gialli.

I suoi assistenti per la partita tra toscani e pugliesi saranno Giallatini e Preti nella posizione di guardialinee e Bitonti in quella di quarto uomo. Postazione VAR con Abisso e assistente Galetto. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Pisa Lecce inizia!

DIRETTA PISA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Como Pisa di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

TESTA A TESTA

Big match della 17^ giornata di Serie B sarà la diretta di Pisa Lecce: vediamo allora che ci riserva anche lo storico che caratterizza tale scontro diretto. Dati alla mano possiamo infatti oggi raccontare di ben 33 precedenti ufficiali tra i due club, pure questi registrati dal 1947 a oggi e in occasione del primo e secondo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia e in Lega pro. Il bilancio che ne ricaviamo per tale incrocio ci racconta poi di ben 9 pareggi e 12 successi per parte: vi è dunque grande equilibrio nel passato.

Va anche detto che l’ultimo testa a testa tra Pisa e Lecce è ben recente e risale solo alla corsa stagione della Serie B: allora ricordiamo che fu successo dei toscani in trasferta per 3-0 all’andata e vittoria giallorossa al ritorno ma col risultato di 1-0. (agg Michela Colombo)

LE PRIME DUE DELLA CLASSE

Como Pisa sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione AIA di Schio. La gara in programma sabato 11 dicembre alle ore 16:15 presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa, è il big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Pisa è reduce dalla vittoria di misura conseguita in casa del Como, con il punteggio finale di 0-1. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da Luca D’Angelo è tornata in cima alla classifica, complice la sconfitta del Brescia contro il Monza. I toscani sono la squadra rivelazione di questo campionato, e conducono la classifica della cadetteria con 32 punti, uno di vantaggio rispetto alla compagine salentina, prossima avversaria.

Il Lecce arriva alla gara di Pisa dopo la vittoria casalinga per 2-0 sulla Reggina. La squadra di Marco Baroni non perde dalla prima giornata di campionato, in occasione del 3-0 subito in casa della Cremonese. I salentini puntano fin dall’inizio alla promozione nella massima serie, e attualmente occupano la seconda posizione in classifica con 31 punti. Nell’ultimo precedente disputato tra le due squadre lo scorso aprile, a conquistare i tre punti è stato il Lecce. I salentini si sono imposti con il risultato di 0-1, decisiva la rete messa a segno da Coda su calcio di rigore.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISA LECCE

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Pisa Lecce, le quali si sfideranno nella diciassettesima giornata di Serie B. In casa Pisa, l’allenatore Luca D’Angelo, sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. In attacco spazio al bomber Lucca, affiancato da Sibilli. Ecco la probabile formazione titolare dei toscani, in vista della gara contro il Lecce: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Gucher; Lucca, Sibilli.

In casa Lecce, il tecnico Marco Baroni, potrebbe confermare gran parte dei protagonisti delle ultime uscite di campionato. Il modulo dovrebbe essere il consueto 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della squadra salentina, la quale affronterà in trasferta la prima della classe, il Pisa: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Bjoerkengren; Strefezza, Rodriguez, Di Mariano.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Pisa Lecce di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara combattuta, con la capolista Pisa sfavorita. Infatti il successo dei toscani, associato al segno 1, è quotato 2.95. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X proposto a 3.10. I favori dei pronostici sembrano pendere leggermente dalla parte dei salentini, con la vittoria del Lecce, abbinata al segno 2, quotata 2.50.



