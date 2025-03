Diretta Pisa Mantova, ospiti alla ricerca di punti salvezza

La diretta Pisa Mantova andrà in scena all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani e vedrà la sfida tra due squadre che lottano per obiettivi opposti, i padroni di casa sono una delle migliori squadre della competizione e con i loro 57 punti puntano alla promozione diretta occupando il secondo posto, gli ospiti invece sono invischiati nella lotta salvezza e ad oggi con 30 punti occupano il diciassettesimo posto valido per i playout.

Il Pisa arriva alla partita dopo la sconfitta pesante 3-2 in casa dello Spezia, il Mantova invece è riuscito a strappare un pareggio 1-1 in casa con la Juve Stabia.

Diretta Pisa Mantova streaming video, come vedere la partita in tv

Seguire la diretta Pisa Mantova sarà possibile: i supporters delle due formazioni dovranno però essere muniti di accesso a Dazn per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass o chi non si potesse trovare davanti a una tv potrà comunque vedere la sfida su iphone o tablet tramite la piattaforma di diretta streaming video.

Formazioni Pisa Mantova, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Pisa Mantova delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Filippo Inzaghi con il solito 3-4-2-1 con Semper in porta, Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti come tre difensori centrali, Touré e Sernicola sulle fasce con Abilgaard e Marin a completare il centrocampo, Lind unica punta supportata da Tramoni e Meister. Gli ospiti risponderanno schierandosi a specchio con un 3-4-2-1 scelto dal tecnico Davide Possanzini con Festa tra i pali, Solini, Cella e Maggioni come linea di difesa, Giordano e Radaelli gli esterni, Trimboli e Burrai in mezzo al campo, Bragantini e Mancuso trequartisti alle spalle di Mesnah.

Pisa Mantova, quote e possibile risultato finale

La diretta Pisa Mantova è una sfida che sulla carta ha un netto favorito per la vittoria finale e che non dovrebbe regalare troppe sorprese sul risultato dopo i 90 minuti, i padroni di casa dovrebbero portarsi a casa i 3 punti per via del loro migliore posizionamento in classifica e delle ottime prestazioni proposte durante tutta l’annata, gli ospiti poi sono stati spesso in difficoltà e hanno faticato a dare continuità ai risultati.

Secondo i bookmakers come bet365 la vittoria del Pisa è pagata 1.65, la vittoria del Mantova invece vale 5.25 mentre il pareggio ha una quota di 3.75.