DIRETTA PISA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Pisa Modena, ma prima di immergerci nel rettangolo verde dello stadio toscano, facciamo un passo verso i numeri e cerchiamo di capire insieme chi tra le due squadre avrà la meglio nel corso della prossima ora e mezza di gioco. Iniziamo con i toscani, squadra molto tecnica che infatti mette a referto 380 passaggi nel corso della partita, seconda solo al Sassuolo in questa classifica. In attacco abbiamo 1,6 reti e una difesa che invece si attesta a 0,8 gol concessi nella partita.

Il Modena invece ha una statistica che non aiuta, contro squadre più alte di lei in classifica ha sempre subito almeno un gol. Vedendo che invece segna solo 1,2 reti ogni match, ci rendiamo contro che non sarà facile quest’oggi cercare di portare a casa la vittoria ma vedremo se saremo smentiti o meno, adesso via al commento live della diretta di Pisa Modena, il fischio di inizio è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISA MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perdetevi nemmeno un’azione della diretta Pisa Modena seguendola in esclusiva tramite DAZN. La piattaforma garantisce infatti la visione di questo match di Serie B sulla sua applicazione ufficiale oltre che dal suo sito web ovviamente per i suoi iscritti.

GLI OSPITI SONO ANCORA IN BILICO

Comincia sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:15 la diretta Pisa Modena. Presso l’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani i padroni di casa proveranno a continuare la loro cavalcata verso la promozione diretta in Serie A a fronte del secondo posto ancora occupato in classifica con sessantatre punti. Le otto lunghezze di distacco dallo Spezia e le nove che li separano dal Sassuolo capolista rappresentano un buon margine da poter controllare per gli uomini di mister Filippo Inzaghi, reduci inoltre dal netto successo esterno ottenuto in casa del Cosenza, il secondo consecutivo dopo la vittoria sul Mantova.

Chi sembra essere invece sempre incerto riguardo al proprio destino è il Modena, in decima posizione con i suoi trentotto punti. Sconfitto il Catanzaro nel turno precedente a quello che si disputa quest’oggi, la formazione emiliana rimane a metà strada fra la zona retrocessione, lontana cinque punti, ed i playoff, per i quali basterebbero altri quattro punti per agganciare la coppia formata da Cesena e Palermo. Attenzione però a Frosinone e Carrarese, pronte a scalzare i Canarini in graduatoria al primo passo falso.

PISA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando anche quanto di buono fatto nella scorsa giornata, le probabili formazioni dovrebbero consegnarci due schieramenti analoghi a quelli dell’ultimo turno di campionato per la diretta Pisa Modena e dunque ci aspettiamo un 3-4-2-1 con Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Piccinini, Marin, Angori, Moreo, Tramoni e Lind da parte del tecnico Filippo Inzaghi. Il modulo 3-5-2 con Gagno, Zaro, Cauz, Di Pardo, Magnino, Gerli, Santoro, Palumbo, Cotali, Caso e Mendes dovrebbe essere invece la soluzione adottata anche in questo caso dall’allenatore degli ospiti Mandelli.

DIRETTA PISA MODENA, LE QUOTE

Le quote dei vari bookmakers non sembrano lasciare scampo ai gialloblu nel pronostico della diretta Pisa Modena. Secondo ad esempio un’agenzia come Sisal, i nerazzurri partono come nettamente favoriti alla vigilia visto il segno 1 fissato appunto a solo 1.80. Sembra abbastanza complicato che gli ospiti possano aggiudicarsi i tre punti in palio guardando il 2 pagato invece a 4.75 e nemmeno il pareggio appare un’eventualità tanto probabile con l’x quotato infine a 3.30.