Diretta/ Pisa Modena streaming video tv: reazione toscana (Serie B)

DIRETTA PISA MODENA: TOSCANI IN DIFFICOLTÀ

Pisa Modena, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie B. Reazione toscana dopo il ritorno di Luca D’Angelo in panchina, i nerazzurri hanno reagito d’orgoglio rimontando sul 3-3 a Palermo in una partita che sembrava persa e ora cercheranno di allontanarsi ulteriormente dal fondo della classifica, magari registrando quella difesa che sembra ancora il tallone d’Achille dei nerazzurri.

Il Modena ha combattuto ma ha dovuto lasciare strada alla Cremonese in Coppa Italia: nonostante questo i Canarini sono reduci in campionato da 3 vittorie consecutive e un altro successo a Pisa significherebbe proporsi in maniera convincente in zona play off. Ultimo precedente a Pisa tra le due squadre datato 13 settembre 2008, vinsero 1-0 i toscani nell’occasione mentre il Modena non espugna l’Arena Garibaldi dallo 0-2 del 27 febbraio 2000, nel campionato di Serie C/1.

PISA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Genoa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Modena, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Ionita, Touré, Nagy; Tramoni, Sibilli; Torregrossa. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











