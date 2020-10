Diretta Pisa Monza/ Streaming video DAZN: tornano in campo i brianzoli (Serie B)

DIRETTA PISA MONZA: QUANTO PESERÀ L’EFFETTO COVID?

Pisa Monza, che verrà diretta dal signor Marco Piccinini, è una delle partite che fanno parte della 4^ giornata per il campionato di Serie B 2020-2021: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 20 ottobre, nel primo turno infrasettimanale della stagione. Torna a giocare la formazione di Cristian Brocchi, che ha sempre affermato esplicitamente di puntare subito alla Serie A: i brianzoli hanno chiesto e ottenuto il rinvio della sfida di sabato contro il Vicenza, essendosi sviluppato un focolaio di Coronavirus all’interno della rosa. Al momento il Monza non è ancora decollato, con due pareggi in altrettante partite disputate; il Pisa, sempre affidato a Luca D’Angelo che ha fatto bene l’anno scorso (pur mancando i playoff all’ultima giornata) ha sicuramente ambizioni di giocare la post season e provare il salto di categoria senza troppe pressioni, ma nell’ultima giornata ha subito un poker sul campo della Salernitana e dunque va a caccia di riscatto immediato. Vedremo quello che succederà nella diretta di Pisa Monza; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per la partita dell’Arena Garibaldi.

DIRETTA PISA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Monza: per tutti gli appassionati di Serie B l’appuntamento è sul portale DAZN, che fornisce tutte le partite del torneo cadetto previo abbonamento al servizio. Per questa sfida sarà disponibile soltanto la diretta streaming video, di conseguenza dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

D’Angelo scommette sul 3-4-1-2 anche per Pisa Monza, con qualche eventuale modifica rispetto all’Arechi: in porta c’è sempre Perilli, con Birindelli pronto a prendersi la maglia da terzino destro (conferma per Lisi sull’altro versante) e la coppia centrale formata da Antonio Caracciolo e Simone Benedetti. A centrocampo torna utile Soddimo che dovrebbe piazzarsi su una delle due mezzali, lasciando a De Vitis e Mazzitelli il compito di dividersi nella regia; nel reparto avanzato Siega sarà ancora il trequartista, davanti almeno uno tra Masucci e Marconi potrebbe riposare con Palombi, più di Sibilli, pronto a prenderne il posto per oggi.

Nel Monza sono ovviamente assenti i positivi, e dunque le scelte di Brocchi sono limitate: convocabile il portiere Di Gregorio che dunque dovrebbe essere titolare, davanti a lui Bellusci e Paletta restano favoriti per la zona centrale con Donati e Carlos Augusto che saranno invece i due terzini. A centrocampo da valutare Colpani, al suo posto potrebbe giocare D’Errico o magari Frattesi, che contende la maglia anche ad Armellino con Barberis che resta in vantaggio per la cabina di regia. Kevin Prince Boateng dovrebbe essere il trequartista a supporto dei due attaccanti; qui pochi dubbi per Brocchi, che dovrebbe puntare ancora una volta su Gytkjaer e Dany Mota (con il possibile inserimento di Finotto).

QUOTE E PRONOSTICO

Le principali agenzie di scommesse non hanno fornito quote per il pronostico su Pisa Monza: al momento dunque non sarà possibile fare alcuna puntata sulla partita valida per la 4^ giornata di Serie B, aspettiamo eventualmente che arrivino novità dai vari bookmaker e anche la sfida dell’Arena Garibaldi sia aperta alle previsioni “ufficiali” potendo giocarvi qualche somma.



