Diretta/ Pisa Monza streaming video tv: nerazzurri nel sogno (Serie B)

DIRETTA PISA MONZA: RISULTATO NON SCONTATO, OCCHIO AI BRIANZOLI…

Pisa Monza, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. I nerazzurri toscani sono nel pieno di uno splendido sogno: quattro vittorie su quattro in avvio di campionato per gli uomini allenati da Luca D’Angelo, che possono davvero sperare in un torneo di alti livelli, anche se il tecnico ha già avvertito i suoi. Al di là degli exploit iniziali, solo una grande continuità di rendimento dirà se il Pisa potrà competere fino in fondo per la promozione.

Il banco di prova contro il Monza è importante, viste le ambizioni di partenza dei brianzoli. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Giovanni Stroppa si è fatta clamorosamente beffare dalla Ternana, che ha trovato il pari al 96′ strappando la vittoria tra le mura amiche dell’U-Power Stadium alla formazione lombarda, che resta comunque imbattuta ma con soli 6 punti in 4 partite. Pareggio 1-1 nell’ultimo precedente a Pisa tra i due club nella scorsa stagione, il 20 ottobre 2020. Al 21 gennaio 2018 risale l’ultima vittoria del Pisa, successo di misura firmato da un gol di Di Quinzio.

DIRETTA PISA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Monza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Monza, match che andrà in scena all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas: Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, Marin, Tourè; Sibilli; Cohen, Masucci. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Sampirisi, Colpani, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



