DIRETTA/ Pisa Palermo video streaming tv: una storia che dura da quasi 90 anni (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA PISA PALERMO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Pisa Palermo, protagoniste fin qui di 34 testa a testa nella propria storia. Il primo è andato in scena nel lontano 1936, quasi 90 anni fa, e a vincere era stato il Pisa con il punteggio di 1-0. Tornando ai giorni nostri, precisamente all’andata di questa stagione, a trionfare è stato il Palermo per 3-2 con gol di Insigne, Brunori e Segre. Per i toscani reti di Marin e Valoti, rispettivamente per il 2-1 e 2-2.

Nel 1989 c’è un precedente di Coppa Italia, primo turno, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per trovare un vincitore dopo un match di sostanziale equilibrio. A trionfare fu il Palermo con il risultato di 6-4 considerando i tiri dal dischetto. Il match invece con il maggior numero di reti nonché la vittoria con lo scarto maggiore appartiene al Pisa, capace di vincere 7-3 nel 1938. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PISA PALERMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Pisa Palermo essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

LA PRESENTAZIONE

L’attesa sul campo da gioco si fa affilata ogni minuto di più per la diretta di Pisa Palermo, sfida valevole per il 31esimo turno di Serie B con il fischio di inizio fissato per oggi 1 aprile 2024 alle ore 15,00. Dopo una serie di risultati positivi, con due vittorie di fila contro Cittadella e Ternana, il Pisa subisce uno stop, interrompendo una serie di tre risultati utili consecutivi. Nonostante ciò, i toscani rimangono in corsa per un posto nei playoff, con soli due punti di distacco dall’ultimo posto utile.

Per raggiungere questo obiettivo, la squadra di Aquilani deve continuare a ottenere punti all’Arena Garibaldi, dove ha raccolto sette punti nelle ultime quattro partite giocate. Tuttavia, ad ostacolare i piani del Pisa ci sarà il Palermo, reduce da una pesante sconfitta casalinga contro il Venezia. I rosanero hanno peccato di approccio e sono stati travolti dai veneti, con Joel Pohjanpalo che ha segnato una doppietta nei primi trenta minuti di gioco, seguita da un gol di Gytkjaer nel recupero, condannando definitivamente i siciliani.

PISA PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Prima di immergerci sull’atteso campo della diretta di Pisa Palermo, vi presentiamo le probabili formazioni del match con la speranza di evidenziare insieme qualche possibile protagonista. Ci si aspetta una solida prestazione da parte di Barbieri, terzino in prestito dalla Juventus.

Si è dimostrato uno dei migliori elementi del momento, evidenziato anche dal gol segnato nell’ultima partita. Per il Palermo, invece, si confida nella capacità di Soleri di agire da filtro tra la difesa e il centrocampo, cercando di recuperare palloni e interrompere le azioni avversarie.

PISA PALERMO, LE QUOTE

Andiamo a scoprire come ultima cosa, per gli appassionati di scommesse, le quote della diretta di Pisa Palermo sul sito di Snai: il segno 1 viene fissato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,5. Il segno X che decreterebbe invece un pareggio a 3,5.











