Diretta Pisa Palermo/ Streaming video tv: per blindare il posto ai playoff! (Serie B)

DIRETTA PISA PALERMO: SFIDA DAL SAPORE DI PLAYOFF!

Pisa Palermo, che è in diretta dall’Arena Garibaldi alle ore 14:00 di sabato 4 marzo, è la partita con cui si apre la 28^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023: le due squadre sono state in campo nel martedì del turno infrasettimanale e si affrontano in una sfida dal sapore di playoff. Bene il Pisa, che nel finale ha vinto a Parma riprendendosi il sesto posto in classifica: i toscani, rivitalizzati dal ritorno di Luca D’Angelo in panchina, vorrebbero replicare la finale playoff dello scorso anno stavolta con un esito diverso, ma sanno bene che già timbrare la post season visto il contesto sarebbe tanto di guadagnato.

Diretta/ Palermo Ternana (risultato finale 0-0): Vido manca il ko!

Per il Palermo i playoff sono un obiettivo dichiarato vista l’ambizione della proprietà, gli investimenti di gennaio lo lasciano intendere ma i rosanero stentano a decollare del tutto, contro la Ternana al Barbera hanno raccolto il terzo pareggio consecutivo e dunque devono ancora cambiare passo, ma se non altro oggi ritrovano Eugenio Corini che era squalificato nell’ultimo impegno. Vedremo allora cosa ci dirà il campo per la diretta di Pisa Palermo; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Parma Pisa (risultato finale 0-1): Touré nel finale, colpo esterno toscano

DIRETTA PISA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Pisa Palermo sarà trasmessa su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder di Sky e dunque l’appuntamento televisivo sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che come sempre potranno godere del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa che vale per tutte le partite di Serie B è quella della piattaforma DAZN: si tratterà sempre di una visione in mobilità e anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Sudtirol Palermo (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Druso!

PROBABILI FORMAZIONI PISA PALERMO

D’Angelo ritrova due giocatori nella diretta Pisa Palermo: tornano dalla squalifica Hermannsson e Marius Marin, il primo dovrebbe giocare al centro della difesa (con Federico Barba) a protezione di Nicolas e il secondo stazionare a centrocampo, verosimilmente insieme ad Adam Nagy e Idrissa Touré con Gargiulo, De Vitis e Mastinu dalla panchina. Calabresi e Beruatto sarebbero i due terzini che inizierebbero la partita; nel reparto avanzato può tornare titolare Torregrossa, che sarebbe il riferimento d’attacco con due trequartisti come Morutan e Sibilli (o Matteo Tramoni) alle sue spalle.

Il Palermo gioca con il 3-5-2: da valutare il centrocampo nel quale Dario Saric insidia Segre e Broh, Claudio Gomes invece dovrebbe essere confermato in cabina di regia. Poi, dubbio tra Tutino e Di Mariano per agire al fianco di Brunori: favorito ancora il primo, Soleri solitamente fa bene in uscita dalla panchina e dunque inizialmente dovrebbe rimanere fuori. Sulle corsie laterali si candidano Valente a destra e Aurelio a sinistra – resterebbe fuori Masciangelo, rispetto al pareggio di martedì sera – e in difesa Mateju o Orihuela completeranno la linea davanti a Pigliacelli, con Ivan Marconi e Nedelcearu.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Pisa Palermo possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 28^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Bwin. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,95 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,90 volte la quota messa sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA